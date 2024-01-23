23 января 2024

Пермская ученая рассказала, как стать донором костного мозга

Ученая ПНИПУ: у доноров костного мозга не должно быть хронических заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, лаборатория, медик, лекарства, медикаменты, онкология, здоровье, медицина
По словам ученых, донорство костного мозга безопасно для здоровья Фото:

Чтобы стать донором костного мозга и спасти человеческую жизнь, нужно пройти специальное исследование. При этом у потенциального донора не должно быть хронических заболеваний, рассказали в Пермском Политехе (ПНИПУ).

«Возможному донору надо пройти HLA-типирование (исследование совместимости донора и пациента) и войти в регистр потенциальных доноров костного мозга. Сделать это могут граждане от 18 до 45 лет. Чем моложе доноры, тем выше концентрация гемопоэтических стволовых клеток в трансплантате. У доноров не должно быть хронических заболеваний, а также гепатита B и C, туберкулеза, малярии, онкологических заболеваний. Также они не должны быть инфицированы ВИЧ», — рассказала URA.RU профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова.

Она также добавила, что донорство костного мозга абсолютно безопасно для здоровья, а утраченные клетки донора восстанавливаются через 1-2 недели. В России крупнейшей базой доноров является Федеральный регистр доноров костного мозга, который работает с 2009 года. Банк стволовых клеток — организация, которая занимается длительным криогенным хранением, например, пуповинной крови. Существуют публичные и частные банки. Публичные принимают кровь бесплатно, поэтому они финансируются государством. Частные организации хранят образцы за плату. Забор материалов в среднем обходится в 60 тысяч рублей и больше, а хранение — от пяти тысяч рублей в год.

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Чтобы стать донором костного мозга и спасти человеческую жизнь, нужно пройти специальное исследование. При этом у потенциального донора не должно быть хронических заболеваний, рассказали в Пермском Политехе (ПНИПУ). «Возможному донору надо пройти HLA-типирование (исследование совместимости донора и пациента) и войти в регистр потенциальных доноров костного мозга. Сделать это могут граждане от 18 до 45 лет. Чем моложе доноры, тем выше концентрация гемопоэтических стволовых клеток в трансплантате. У доноров не должно быть хронических заболеваний, а также гепатита B и C, туберкулеза, малярии, онкологических заболеваний. Также они не должны быть инфицированы ВИЧ», — рассказала URA.RU профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова. Она также добавила, что донорство костного мозга абсолютно безопасно для здоровья, а утраченные клетки донора восстанавливаются через 1-2 недели. В России крупнейшей базой доноров является Федеральный регистр доноров костного мозга, который работает с 2009 года. Банк стволовых клеток — организация, которая занимается длительным криогенным хранением, например, пуповинной крови. Существуют публичные и частные банки. Публичные принимают кровь бесплатно, поэтому они финансируются государством. Частные организации хранят образцы за плату. Забор материалов в среднем обходится в 60 тысяч рублей и больше, а хранение — от пяти тысяч рублей в год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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