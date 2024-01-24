Пушилин после крушения ИЛ-76 напомнил о сбитом Киевом Boeing в 2014 году

25 января 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

В сбитом ИЛ-76 находились пленные бойцы ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Атака ВСУ на самолет ИЛ-76, на борту которого находились пленные украинские военные — демонстративный срыв обмена военнопленными. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он вспомнил, что для подобной провокации ВСУ в 2014 году уже сбивали самолет — тогда разбился малазийский Boeing рейса MH17. «Общеизвестно, что украинский режим не ценит своих солдат — их сотнями и тысячами бросают на передовую, порой просто в „мясорубку“. <…> Мы помним: ради того, чтобы обвинить донецкое ополчение и Россию, они сбили летом 2014 года малайзийский боинг», — сказал глава ДНР РИА Новости. Он также отметил, что атака на самолет с собственными бойцами показывает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна конфронтация с Россией. Глава ДНР подчеркнул, что Киев готов пойти на любые провокации, чтобы повысить градус конфликта с Россией. Он уточнил, что эта атака — очередной случай, когда ВСУ прибегают к подобному приему для достижения своих целей. В результате теракта 24 января самолет потерпел крушение. Погибли все погибли все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие. Информация о том, что известно о крушении ИЛ-76 — в материале агентства.

Атака ВСУ на самолет ИЛ-76, на борту которого находились пленные украинские военные — демонстративный срыв обмена военнопленными. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он вспомнил, что для подобной провокации ВСУ в 2014 году уже сбивали самолет — тогда разбился малазийский Boeing рейса MH17. «Общеизвестно, что украинский режим не ценит своих солдат — их сотнями и тысячами бросают на передовую, порой просто в „мясорубку“. <…> Мы помним: ради того, чтобы обвинить донецкое ополчение и Россию, они сбили летом 2014 года малайзийский боинг», — сказал глава ДНР РИА Новости. Он также отметил, что атака на самолет с собственными бойцами показывает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна конфронтация с Россией. Глава ДНР подчеркнул, что Киев готов пойти на любые провокации, чтобы повысить градус конфликта с Россией. Он уточнил, что эта атака — очередной случай, когда ВСУ прибегают к подобному приему для достижения своих целей. В результате теракта 24 января самолет потерпел крушение. Погибли все погибли все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие. Информация о том, что известно о крушении ИЛ-76 — в материале агентства.