25 января 2024

В Перми у экс-депутата Заворохина заберут имущество, чтобы погасить долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., банкрот, копилка
Экс-депутат задолжал кредиторам более 9,7 млн рублей Фото:

Бывшего депутата заксобрания Пермского края Егора Заворохина требуют признать банкротом и реализовать его имущество с целью погашения долгов. Соответствующее ходатайство направлено в краевой Арбитражный суд.

«Финансовый управляющий Антон Федорец направил ходатайство в Арбитражный суд Пермского края о признании банкротом бывшего директора ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ и экс-депутата заксобрания Прикамья Егора Заворохина. Также Федорец требует введение процедуры реализации имущества», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на картотеку суда.

Уточняется, что шурин Заворохина, Сергей Федорец, хочет погасить часть долга экс-депутата. Ходатайство об этом деле будут рассматривать в суде 26 января. Саму процедуру банкротства Заворохина начали еще в августе 2023 года. По заявлениям кредиторов, бывший депутат задолжал им более 9,7 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что Заворохина осудили в 2019 году за хищение средств завода им. Дзержинского. Его поместили в СИЗО. Предприятие хочет получить с бывшего депутата более 196 млн рублей.

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Бывшего депутата заксобрания Пермского края Егора Заворохина требуют признать банкротом и реализовать его имущество с целью погашения долгов. Соответствующее ходатайство направлено в краевой Арбитражный суд. «Финансовый управляющий Антон Федорец направил ходатайство в Арбитражный суд Пермского края о признании банкротом бывшего директора ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ и экс-депутата заксобрания Прикамья Егора Заворохина. Также Федорец требует введение процедуры реализации имущества», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на картотеку суда. Уточняется, что шурин Заворохина, Сергей Федорец, хочет погасить часть долга экс-депутата. Ходатайство об этом деле будут рассматривать в суде 26 января. Саму процедуру банкротства Заворохина начали еще в августе 2023 года. По заявлениям кредиторов, бывший депутат задолжал им более 9,7 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что Заворохина осудили в 2019 году за хищение средств завода им. Дзержинского. Его поместили в СИЗО. Предприятие хочет получить с бывшего депутата более 196 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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