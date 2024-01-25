В Перми у экс-депутата Заворохина заберут имущество, чтобы погасить долги

Бывшего депутата заксобрания Пермского края Егора Заворохина требуют признать банкротом и реализовать его имущество с целью погашения долгов. Соответствующее ходатайство направлено в краевой Арбитражный суд.
«Финансовый управляющий Антон Федорец направил ходатайство в Арбитражный суд Пермского края о признании банкротом бывшего директора ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ и экс-депутата заксобрания Прикамья Егора Заворохина. Также Федорец требует введение процедуры реализации имущества», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на картотеку суда.
Уточняется, что шурин Заворохина, Сергей Федорец, хочет погасить часть долга экс-депутата. Ходатайство об этом деле будут рассматривать в суде 26 января. Саму процедуру банкротства Заворохина начали еще в августе 2023 года. По заявлениям кредиторов, бывший депутат задолжал им более 9,7 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что Заворохина осудили в 2019 году за хищение средств завода им. Дзержинского. Его поместили в СИЗО. Предприятие хочет получить с бывшего депутата более 196 млн рублей.
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