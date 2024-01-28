ЭКОВАС призвало к переговорам после заявления трех стран о выходе из блока

28 января 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

ЭКОВАС отметило важность всех стран, входящих в сообщество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комиссия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) планирует провести переговоры с властями Нигера, Мали и Буркина-Фасо после их заявления о выходе из организации. Об этом африканское объединение заявило в соцсети. «Комиссия ЭКОВАС, как постановил руководящий орган глав государств и правительств, усердно работала с этими странами с целью восстановления конституционного порядка. Буркина-Фасо, Нигер и Мали остаются важными членами сообщества, а руководящий орган по-прежнему привержен поиску решения путем переговоров для этого политического тупика», — говорится в заявлении, размещенном на странице ЭКОВАС в соцсети Х (бывший Twitter). О выходе трех стран из регионального блока ЭКОВАС 28 января сообщило агентство Reuters. Комиссия африканской организации заявила, что пока не получала формального уведомления от властей Буркина-Фасо, Нигера и Мали об их намерении выйти из сообщества.

Комиссия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) планирует провести переговоры с властями Нигера, Мали и Буркина-Фасо после их заявления о выходе из организации. Об этом африканское объединение заявило в соцсети. «Комиссия ЭКОВАС, как постановил руководящий орган глав государств и правительств, усердно работала с этими странами с целью восстановления конституционного порядка. Буркина-Фасо, Нигер и Мали остаются важными членами сообщества, а руководящий орган по-прежнему привержен поиску решения путем переговоров для этого политического тупика», — говорится в заявлении, размещенном на странице ЭКОВАС в соцсети Х (бывший Twitter). О выходе трех стран из регионального блока ЭКОВАС 28 января сообщило агентство Reuters. Комиссия африканской организации заявила, что пока не получала формального уведомления от властей Буркина-Фасо, Нигера и Мали об их намерении выйти из сообщества.