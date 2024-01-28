28 января 2024

ЭКОВАС призвало к переговорам после заявления трех стран о выходе из блока

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Пленарная сессия саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, негры, африканцы, дипломаты, форум, чернокожие, россия африка, пленарная сессия
ЭКОВАС отметило важность всех стран, входящих в сообщество Фото:

Комиссия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) планирует провести переговоры с властями Нигера, Мали и Буркина-Фасо после их заявления о выходе из организации. Об этом африканское объединение заявило в соцсети.

«Комиссия ЭКОВАС, как постановил руководящий орган глав государств и правительств, усердно работала с этими странами с целью восстановления конституционного порядка. Буркина-Фасо, Нигер и Мали остаются важными членами сообщества, а руководящий орган по-прежнему привержен поиску решения путем переговоров для этого политического тупика», — говорится в заявлении, размещенном на странице ЭКОВАС в соцсети Х (бывший Twitter).

О выходе трех стран из регионального блока ЭКОВАС 28 января сообщило агентство Reuters. Комиссия африканской организации заявила, что пока не получала формального уведомления от властей Буркина-Фасо, Нигера и Мали об их намерении выйти из сообщества.

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Комиссия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) планирует провести переговоры с властями Нигера, Мали и Буркина-Фасо после их заявления о выходе из организации. Об этом африканское объединение заявило в соцсети. «Комиссия ЭКОВАС, как постановил руководящий орган глав государств и правительств, усердно работала с этими странами с целью восстановления конституционного порядка. Буркина-Фасо, Нигер и Мали остаются важными членами сообщества, а руководящий орган по-прежнему привержен поиску решения путем переговоров для этого политического тупика», — говорится в заявлении, размещенном на странице ЭКОВАС в соцсети Х (бывший Twitter). О выходе трех стран из регионального блока ЭКОВАС 28 января сообщило агентство Reuters. Комиссия африканской организации заявила, что пока не получала формального уведомления от властей Буркина-Фасо, Нигера и Мали об их намерении выйти из сообщества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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