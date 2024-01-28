28 января 2024
27 января 2024

Челябинец напал на уроженца Дагестана с ножом на заправке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Нападавшего оперативно задержали Фото:

На одной из заправок, расположенных на трассе М-5 в Саткинском районе Челябинской области, водитель напал на другого автомобилиста с ножом. Потерпевший, уроженец Республики Дагестан, был доставлен в горбольницу с множеством ранений, рассказал URA.RU источник в медицинской сфере.

«Водителя доставили в больницу Сатки. У него были зафиксированы множественные ножевые ранения, в том числе жизненно важных органов. Информация о случившемся поступила в полицию. По подозрению в преступлении был задержан местный житель», — рассказал URA.RU источник.

По данным агентства, нападение произошло в ходе словесного конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Напавший находится в изоляторе временного содержания. Ему должны избрать меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 13:18 по Уральскому времени:

«Поисковой операцией руководил лично начальник Саткинского отдела полиции Ашот Ковхоянц. Случившееся находится на контроле руководства отдела. Подозреваемый в кротчайшие сроки был установлен и доставлен в отдел. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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На одной из заправок, расположенных на трассе М-5 в Саткинском районе Челябинской области, водитель напал на другого автомобилиста с ножом. Потерпевший, уроженец Республики Дагестан, был доставлен в горбольницу с множеством ранений, рассказал URA.RU источник в медицинской сфере. «Водителя доставили в больницу Сатки. У него были зафиксированы множественные ножевые ранения, в том числе жизненно важных органов. Информация о случившемся поступила в полицию. По подозрению в преступлении был задержан местный житель», — рассказал URA.RU источник. По данным агентства, нападение произошло в ходе словесного конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Напавший находится в изоляторе временного содержания. Ему должны избрать меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 13:18 по Уральскому времени: «Поисковой операцией руководил лично начальник Саткинского отдела полиции Ашот Ковхоянц. Случившееся находится на контроле руководства отдела. Подозреваемый в кротчайшие сроки был установлен и доставлен в отдел. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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