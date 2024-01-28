Челябинец напал на уроженца Дагестана с ножом на заправке

Нападавшего оперативно задержали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На одной из заправок, расположенных на трассе М-5 в Саткинском районе Челябинской области, водитель напал на другого автомобилиста с ножом. Потерпевший, уроженец Республики Дагестан, был доставлен в горбольницу с множеством ранений, рассказал URA.RU источник в медицинской сфере.

«Водителя доставили в больницу Сатки. У него были зафиксированы множественные ножевые ранения, в том числе жизненно важных органов. Информация о случившемся поступила в полицию. По подозрению в преступлении был задержан местный житель», — рассказал URA.RU источник.

По данным агентства, нападение произошло в ходе словесного конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Напавший находится в изоляторе временного содержания. Ему должны избрать меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 13:18 по Уральскому времени:

«Поисковой операцией руководил лично начальник Саткинского отдела полиции Ашот Ковхоянц. Случившееся находится на контроле руководства отдела. Подозреваемый в кротчайшие сроки был установлен и доставлен в отдел. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.