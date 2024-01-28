Появились кадры с аварии, в которой разбились свердловские хоккеисты

Появилось видео с аварии у поселка Верх-Нейвинский (Свердловская область), в которой разбилась детская хоккейная команда «Кедр» и погиб тренер Виталий Плешков. Кадрами поделился читатель URA.RU.
По словам собеседника агентства, на месте происшествия работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. «Автобус вылетел в кювет и врезался в дерево», — добавил читатель URA.RU.
Авария произошла утром 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался легковую машину. В ДТП погиб тренер Виталий Плешков, еще несколько человек получили травмы. Все, что известно об аварии, URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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