Компания «Уралкалий» выдаст мэрии Березников деньги на автобусы

Новые автобусы выйдут на маршруты уже в этом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Уралкалий» выделит 300 млн рублей для закупки автобусов в Березниках. Новые машины будут перевозить жителей города от имени муниципальной транспортной компании. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который подписал соответствующее соглашение с гендиректором «Уралкалия» Виталием Лауком.

«Сегодня с гендиректором „Уралкалия“ Виталием Лауком подписали соглашение — предприятие выделит 300 млн рублей на закупку автобусов для местного муниципального перевозчика. Новый транспорт березниковцы оценят уже в этом году», — написал Махонин в Telegram. Также Березники получат 17 автобусов за счет средств федерального бюджета: 15 большого и два — среднего класса. Таким образом муниципальный перевозчик обновит парк автобусов на 85%, подчеркнул губернатор.

В пресс-службе правительства Пермского края отмечают, что работа по обновлению общественного транспорта ведется во всех муниципалитетах. С 2020 года на маршруты вышли 1200 новых автобусов. Их перевозчики покупали сами или получали в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» и национального проекта «Безопасные качественные дороги». В начале февраля в семь территорий края поступят еще 25 новых автобусов.

В 2023 году Пермский край вошел в число регионов, которым предоставлен специальный казначейский кредит для обновления пассажирского транспорта. Размер федеральных средств составляет почти 900 млн руб. На них будут закуплены 25 автобусов большого класса, 53 — среднего и 20 — малого класса. Работать они будут в Еловском, Верещагинском, Гайнском, Ильинском, Кунгурском, Нытвенском, Оханском, Очерском, Частинском, Чусовском, Октябрьском, Березовском, Кочевском, Кизеловском, Губахинском округах и в Березниках.