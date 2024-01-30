Свердловские врачи будут тестировать пациентов на холеру

30 января 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Врачи будут использовать специальные реагенты для тестов на коклюш и холеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закупят реагенты для выявления у пациентов ДНК коклюша и холеры. Речь идет об инфекционной больнице на улице Сульфатной, 4. «В инфекционной больнице будут выявлять ДНК возбудителей коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза. Общее число тестов должно быть не менее 100 штук. Что касается холеры, то медикам необходимо будет получить 55 штук», — пишет tagilcity.ru. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге возле усадьбы Железнова появится лаборатория, в которой будут расшифровывать и изучать опасные и неизвестные инфекции. Площадка будет принадлежать «Центру гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и разместиться в центре города — на улице Розы Люксембург, 54

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) закупят реагенты для выявления у пациентов ДНК коклюша и холеры. Речь идет об инфекционной больнице на улице Сульфатной, 4. «В инфекционной больнице будут выявлять ДНК возбудителей коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза. Общее число тестов должно быть не менее 100 штук. Что касается холеры, то медикам необходимо будет получить 55 штук», — пишет tagilcity.ru. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге возле усадьбы Железнова появится лаборатория, в которой будут расшифровывать и изучать опасные и неизвестные инфекции. Площадка будет принадлежать «Центру гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и разместиться в центре города — на улице Розы Люксембург, 54