Гигантской свалкой в Челябинской области занялась прокуратура

Прокуратура Нагайбакского района Челябинской области обязала главу поселка Южный Сергея Банина устранить гигантскую свалку. Мусор и фермерские отходы растянулись на 800 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Россельхознадзор направил в прокуратуру региона информацию о захламлении бытовым мусором и животноводческими отходами участка в поселке Южный. Прокуратура Нагайбакского района в адрес главы поселка вынесено представление об устранении нарушений», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Администрация поселения обязана устранить нарушения до 17 февраля. О принятых мерах и результатах глава Южного должен будет доложить прокурору.
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