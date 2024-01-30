Гигантской свалкой в Челябинской области занялась прокуратура

Прокуратура требует устранить челябинскую свалку площадью 800 квадратных метров
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Свалку должны ликвидировать в течение месяца (архивное фото) Фото:

Прокуратура Нагайбакского района Челябинской области обязала главу поселка Южный Сергея Банина устранить гигантскую свалку. Мусор и фермерские отходы растянулись на 800 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Россельхознадзор направил в прокуратуру региона информацию о захламлении бытовым мусором и животноводческими отходами участка в поселке Южный. Прокуратура Нагайбакского района в адрес главы поселка вынесено представление об устранении нарушений», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Администрация поселения обязана устранить нарушения до 17 февраля. О принятых мерах и результатах глава Южного должен будет доложить прокурору.

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Прокуратура Нагайбакского района Челябинской области обязала главу поселка Южный Сергея Банина устранить гигантскую свалку. Мусор и фермерские отходы растянулись на 800 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Россельхознадзор направил в прокуратуру региона информацию о захламлении бытовым мусором и животноводческими отходами участка в поселке Южный. Прокуратура Нагайбакского района в адрес главы поселка вынесено представление об устранении нарушений», — сообщили URA.RU в ведомстве. Администрация поселения обязана устранить нарушения до 17 февраля. О принятых мерах и результатах глава Южного должен будет доложить прокурору.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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