Движение на трассе под Пермью сковала серия аварий

На Южном обходе Перми произошли три ДТП с участием восьми машин

Одно ДТП спровоцировало два других (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На дороге М-7 «Волга» с разницей в несколько минут произошли три ДТП с участием восьми машин. В результате на участке трассы был осложнен проезд. Подробности произошедшего раскрыли в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю.

«Под Пермью 30 января на 504-м километре автодороги М-7 „Волга“ произошли три ДТП с участием восьми машин. При этом пострадал один человек», — цитирует telegram-канал «Большая Пермь» полицейских.

По предварительной информации, по Южному обходу в направлении реки Мулянки ехала фура с полуприцепом. Из-за сложных погодных условий водитель грузовика стал резко тормозить. Двигавшиеся следом Mitsubishi Pajero, Skoda Yeti и Jac врезались друг в друга.

Позже по этому же маршруту двигался Datsun. Владелец увидел аварию и нажал на тормоз. За ним ехал автомобиль Renault, водитель которого не смог вовремя сориентироваться и допустил столкновение.

Через несколько минут на указанном участке остановились Hyundai Sonata, «Газель» и Toyota. Позади ехала машина Honda Civic. Женщина, находившаяся за рулем, врезалась в стоящие впереди транспортные средства. Ей потребовалась госпитализация.