Рейс DV-451 авиакомпании SCAT из Тараза (Казахстан) в Екатеринбург отменен. Также отменили рейс DV-452 этого же судна в обратную сторону. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово.
«Рейсы судна B-737 MAX9 из Тараза в Екатеринбург и наоборот отменены. Самолет должен был вылететь из аэропорта Тараза в 02:20 и приземлиться в Кольцово в 03:20. Вылет судна в обратную сторону планировался в 04:50 по местному времени», — следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово.
Причины отмены рейсов не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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