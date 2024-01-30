30 января 2024

Рейс из Казахстана в Екатеринбург отменили. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет из Тараза в Екатеринбург должен был вылететь в 02:20 Фото:

Рейс DV-451 авиакомпании SCAT из Тараза (Казахстан) в Екатеринбург отменен. Также отменили рейс DV-452 этого же судна в обратную сторону. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово.

«Рейсы судна B-737 MAX9 из Тараза в Екатеринбург и наоборот отменены. Самолет должен был вылететь из аэропорта Тараза в 02:20 и приземлиться в Кольцово в 03:20. Вылет судна в обратную сторону планировался в 04:50 по местному времени», — следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово.

Причины отмены рейсов не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Рейс DV-451 авиакомпании SCAT из Тараза (Казахстан) в Екатеринбург отменен. Также отменили рейс DV-452 этого же судна в обратную сторону. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово. «Рейсы судна B-737 MAX9 из Тараза в Екатеринбург и наоборот отменены. Самолет должен был вылететь из аэропорта Тараза в 02:20 и приземлиться в Кольцово в 03:20. Вылет судна в обратную сторону планировался в 04:50 по местному времени», — следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово. Причины отмены рейсов не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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