Совбез: Запад постарается раскачать ситуацию в России перед выборами

31 января 2024 в 08:35 Размер текста - 17 +

Запад будет запускать различные провокации накануне выборов в РФ, заявил Наиль Мухитов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Накануне президентских выборов в России Запад приложит особые усилия для раскачивания внутриполитической обстановки в стране. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. «В преддверии выборов президента России Запад будет с особым усилием пытаться раскачивать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — передает слова Мухитова ТАСС. Он также отметил, что многонациональность России была упомянута противниками как ее «ахиллесова пята». Он привел в пример события, произошедшие в Дагестане в конце прошлого года, которые, по его словам, разжигали западные спецслужбы. Однако он добавил, что эти попытки провокаций тщетные, поскольку реальные ситуации показывают, что многообразие культур, традиций и обычаев является силой государства. Народ России, по словам Мухитова, не таков, чтобы слепо попадаться на провокации. Президентские выборы в России состоятся в марте 2024 года. Начался прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на этих выборах. Согласно информации Центризбиркома (ЦИК) РФ, прием заявлений продлится до 11 марта. Комиссия также опубликовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов на президентских выборах. Подробности об их заработке за последние шесть лет можно найти в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Накануне президентских выборов в России Запад приложит особые усилия для раскачивания внутриполитической обстановки в стране. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. «В преддверии выборов президента России Запад будет с особым усилием пытаться раскачивать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — передает слова Мухитова ТАСС. Он также отметил, что многонациональность России была упомянута противниками как ее «ахиллесова пята». Он привел в пример события, произошедшие в Дагестане в конце прошлого года, которые, по его словам, разжигали западные спецслужбы. Однако он добавил, что эти попытки провокаций тщетные, поскольку реальные ситуации показывают, что многообразие культур, традиций и обычаев является силой государства. Народ России, по словам Мухитова, не таков, чтобы слепо попадаться на провокации. Президентские выборы в России состоятся в марте 2024 года. Начался прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на этих выборах. Согласно информации Центризбиркома (ЦИК) РФ, прием заявлений продлится до 11 марта. Комиссия также опубликовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов на президентских выборах. Подробности об их заработке за последние шесть лет можно найти в материале URA.RU.