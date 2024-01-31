Совбез: Запад постарается раскачать ситуацию в России перед выборами

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, митинг, полиция, протест, омон
Запад будет запускать различные провокации накануне выборов в РФ, заявил Наиль Мухитов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Накануне президентских выборов в России Запад приложит особые усилия для раскачивания внутриполитической обстановки в стране. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

«В преддверии выборов президента России Запад будет с особым усилием пытаться раскачивать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — передает слова Мухитова ТАСС. Он также отметил, что многонациональность России была упомянута противниками как ее «ахиллесова пята». Он привел в пример события, произошедшие в Дагестане в конце прошлого года, которые, по его словам, разжигали западные спецслужбы.

Однако он добавил, что эти попытки провокаций тщетные, поскольку реальные ситуации показывают, что многообразие культур, традиций и обычаев является силой государства. Народ России, по словам Мухитова, не таков, чтобы слепо попадаться на провокации.

Президентские выборы в России состоятся в марте 2024 года. Начался прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на этих выборах. Согласно информации Центризбиркома (ЦИК) РФ, прием заявлений продлится до 11 марта. Комиссия также опубликовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов на президентских выборах. Подробности об их заработке за последние шесть лет можно найти в материале URA.RU.

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Накануне президентских выборов в России Запад приложит особые усилия для раскачивания внутриполитической обстановки в стране. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов. «В преддверии выборов президента России Запад будет с особым усилием пытаться раскачивать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — передает слова Мухитова ТАСС. Он также отметил, что многонациональность России была упомянута противниками как ее «ахиллесова пята». Он привел в пример события, произошедшие в Дагестане в конце прошлого года, которые, по его словам, разжигали западные спецслужбы. Однако он добавил, что эти попытки провокаций тщетные, поскольку реальные ситуации показывают, что многообразие культур, традиций и обычаев является силой государства. Народ России, по словам Мухитова, не таков, чтобы слепо попадаться на провокации. Президентские выборы в России состоятся в марте 2024 года. Начался прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на этих выборах. Согласно информации Центризбиркома (ЦИК) РФ, прием заявлений продлится до 11 марта. Комиссия также опубликовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов на президентских выборах. Подробности об их заработке за последние шесть лет можно найти в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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