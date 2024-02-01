В Нижнем Тагиле (Свердловская область) откроется отделение футбола на электроколясках в одной из спортивных школ. Такое решение было принято после первого проведенного соревнования со спортсменами с особенными потребностями, рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Впервые в Нижнем Тагиле проходят уникальные соревнования по футболу на электроколясках „Включайся в футбол“… Принято решение об открытии отделения футбола на электроколясках в муниципальной спортшколе. Такой турнир будет проходить в Нижнем Тагиле на регулярной основе», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
Нижнетагильская футбольная команда «Шаг вперед» — действующий победитель чемпионата России по адаптивному футболу «Стальная воля», который проходил в Сочи в ноябре 2023 года. Идея организовать подобное соревнование в городе зародилась после этой победы спортсменов.
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