В Нижнем Тагиле откроется отделение футбола для инвалидов-колясочников. Видео

02 февраля 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Решение организовать первый турнир появилось после победы спортсменов на чемпионате «Стальная воля» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) откроется отделение футбола на электроколясках в одной из спортивных школ. Такое решение было принято после первого проведенного соревнования со спортсменами с особенными потребностями, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Впервые в Нижнем Тагиле проходят уникальные соревнования по футболу на электроколясках „Включайся в футбол“… Принято решение об открытии отделения футбола на электроколясках в муниципальной спортшколе. Такой турнир будет проходить в Нижнем Тагиле на регулярной основе», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Нижнетагильская футбольная команда «Шаг вперед» — действующий победитель чемпионата России по адаптивному футболу «Стальная воля», который проходил в Сочи в ноябре 2023 года. Идея организовать подобное соревнование в городе зародилась после этой победы спортсменов.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) откроется отделение футбола на электроколясках в одной из спортивных школ. Такое решение было принято после первого проведенного соревнования со спортсменами с особенными потребностями, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Впервые в Нижнем Тагиле проходят уникальные соревнования по футболу на электроколясках „Включайся в футбол“… Принято решение об открытии отделения футбола на электроколясках в муниципальной спортшколе. Такой турнир будет проходить в Нижнем Тагиле на регулярной основе», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Нижнетагильская футбольная команда «Шаг вперед» — действующий победитель чемпионата России по адаптивному футболу «Стальная воля», который проходил в Сочи в ноябре 2023 года. Идея организовать подобное соревнование в городе зародилась после этой победы спортсменов.