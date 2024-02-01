Начавшийся судебный процесс помешал экс-директору Троицкого медколледжа вернуть имущество

Имущество экс-директора Троицкого медколледжа Шишкина осталось под арестом

Уголовное дело в отношении Евгения Шишкина направлено в суд для рассмотрения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начало судебного процесса над бывшим директором Троицкого медколледжа (Челябинская область) Евгением Шишкиным, обвиняемым в целой череде должностных преступлений, помешало ему вернуть арестованное имущество. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, производство по жалобе его адвоката на арест имущества было прекращено.

«Производство по жалобе прекращено. В связи с поступлением уголовного дела в суд первой инстанции для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.

По данным URA.RU, под арестом остались жилой дом, два гаража и земельный участок, принадлежащие Шишкину. Вся недвижимость находится в Троицке.

Согласно базе данных Троицкого горсуда, материалы поступили к ним 1 февраля. Их зарегистрировали и передали судье. Дата первого заседания пока не назначена.

Шишкину вменяют целый ряд должностных и имущественных преступлений. Его обвиняют в растрате (один эпизод), злоупотреблении должностными полномочиями (два эпизода), отмывании денежных средств (один эпизод), превышении должностных полномочий (10 эпизодов).

Шишкин был задержан осенью 2022 года. Изначально ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая пост директора учебного заведения, он поручал сотрудникам колледжа передавать ему премии. Изначально речь шла об одной сотруднице. В ходе следствия их число постоянно увеличивалось. Общая сумма денежных средств, которые они передали экс-директору, предварительно, составила почти 3 млн рублей.