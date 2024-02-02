Путин встретился с участниками форума «Все для Победы»: основные заявления

Путин после разговора с Генштабом сообщил о сложном участке СВО

02 февраля 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прилетел в Тулу 2 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 2 февраля провел встречу с участниками форума «Все для Победы» в Туле. Во время мероприятия глава государства заявил, что новейшее оружие РФ превосходит НАТО. Также он рассказал о сложном участке в зоне СВО. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. Патриотизм и защита интересов страны Президент подчеркнул, что злоупотребление патриотизмом не сможет подорвать идею любви к своей стране. Также Путин уверен, что некоторые могут выступать против любви к родине по заказу противника. По словам главы государства, самодостаточность страны является главным проявлением суверенитета. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия-24». Путин назвал условие, при котором не присоединил бы Крым к России. По его словам, этого бы не произошло, если бы президент не был уверен в желании вернуть полуостров со стороны граждан РФ и крымчан. Экономика России демонстрирует свою устойчивость, несмотря на санкции. Кроме того, она стала первой в Европе и пятой в мире, заявил глава государства. Заявления президента об армии и вооружении РФ Путин сравнил вооружение России и НАТО. По его словам, новейшие разработки РФ явно превосходит все то, что есть в распоряжении альянса. Президент также отметил важность бронезащиты, производство которой для СВО увеличилось в 10 раз. Глава государства уверен, что если бы РФ не защищала своих граждан, она превратилась в «дряхлую и никому не нужную» страну. Он подчеркнул, что в таком случае у нее всегда пытались бы что-то забрать. В оборонно-промышленном комплексе России появилось более 500 новых рабочих мест. При этом отечественный ОПК требует высокой квалификации от сотрудников. Помимо этого, у оборонных комплексов постоянно расту объемы производства, сообщил президент. Он подчеркнул, что предприятия выполняют гособоронзаказ почти на 100%. Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов родины и упорный труд. Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» активно раскупают на мировом рынке, сказал Путин. По его словам, за 2023 год Россия продала вооружение на миллиарды долларов. Глава государства сказал, что большинство россиян поддерживают армию и флот РФ. Кроме того, многие хотят помочь Донбассу. Президент отметил, что поддержка дает солдатам РФ силы для выполнения сложных и опасных задач в зоне СВО. Путин сказал о сложном участке в зоне спецоперации на Украине из-за беспилотников. Об этом он заявил после разговора с Генштабом. Помимо этого, российский лидер сказал, что социальные права и льготы должны быть одинаковы у всех участников спецоперации. Также он был поражен историями о том, как некоторые раненые бойцы стремятся вернуться на фронт. ВСУ, по словам российского лидера, превратились в террористическую организацию. Также президент заявил, что ему больно говорить о происходящем в Харьковской области после отхода российских войск. Во время встречи с участниками форума Путин впервые вручил недавно появившийся орден «За доблестный труд». Награды от президента удостоился коллектив тульского научно-производственного объединения «Сплав». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин 2 февраля провел встречу с участниками форума «Все для Победы» в Туле. Во время мероприятия глава государства заявил, что новейшее оружие РФ превосходит НАТО. Также он рассказал о сложном участке в зоне СВО. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. Президент подчеркнул, что злоупотребление патриотизмом не сможет подорвать идею любви к своей стране. Также Путин уверен, что некоторые могут выступать против любви к родине по заказу противника. По словам главы государства, самодостаточность страны является главным проявлением суверенитета. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия-24». Путин назвал условие, при котором не присоединил бы Крым к России. По его словам, этого бы не произошло, если бы президент не был уверен в желании вернуть полуостров со стороны граждан РФ и крымчан. Экономика России демонстрирует свою устойчивость, несмотря на санкции. Кроме того, она стала первой в Европе и пятой в мире, заявил глава государства. Путин сравнил вооружение России и НАТО. По его словам, новейшие разработки РФ явно превосходит все то, что есть в распоряжении альянса. Президент также отметил важность бронезащиты, производство которой для СВО увеличилось в 10 раз. Глава государства уверен, что если бы РФ не защищала своих граждан, она превратилась в «дряхлую и никому не нужную» страну. Он подчеркнул, что в таком случае у нее всегда пытались бы что-то забрать. В оборонно-промышленном комплексе России появилось более 500 новых рабочих мест. При этом отечественный ОПК требует высокой квалификации от сотрудников. Помимо этого, у оборонных комплексов постоянно расту объемы производства, сообщил президент. Он подчеркнул, что предприятия выполняют гособоронзаказ почти на 100%. Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов родины и упорный труд. Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» активно раскупают на мировом рынке, сказал Путин. По его словам, за 2023 год Россия продала вооружение на миллиарды долларов. Глава государства сказал, что большинство россиян поддерживают армию и флот РФ. Кроме того, многие хотят помочь Донбассу. Президент отметил, что поддержка дает солдатам РФ силы для выполнения сложных и опасных задач в зоне СВО. Путин сказал о сложном участке в зоне спецоперации на Украине из-за беспилотников. Об этом он заявил после разговора с Генштабом. Помимо этого, российский лидер сказал, что социальные права и льготы должны быть одинаковы у всех участников спецоперации. Также он был поражен историями о том, как некоторые раненые бойцы стремятся вернуться на фронт. ВСУ, по словам российского лидера, превратились в террористическую организацию. Также президент заявил, что ему больно говорить о происходящем в Харьковской области после отхода российских войск. Во время встречи с участниками форума Путин впервые вручил недавно появившийся орден «За доблестный труд». Награды от президента удостоился коллектив тульского научно-производственного объединения «Сплав».