Рэпер Рома Жиган едва не расплакался в екатеринбургском храме. Видео

03 февраля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Рома Жиган посетил Храм-на-Крови в Максимов день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский рэпер Роман Чумаков (Рома Жиган) чуть не расплакался, посещая екатеринбургский Храм-на-Крови впервые. Об этом исполнитель рассказал в храме 3 февраля в Максимов день. «Когда я шел по храму, вижу картины царской семьи и на меня начали накатывать слезы. Я удивился, почему это произошло… Я очень почитаю наших святых и сегодня [3 февраля] я здесь. Не специально приехал на праздник [День памяти Преподобного Максима Грека], так получилось. Господь так управил, что я здесь», — передает слова Чумакова telegram-канал «Екатеринбургская Епархия». Он отметил, что после этого случая для него стало важным посещать именно Храм-на-Крови. Исполнитель приехал в Екатеринбург, чтобы дать благотворительный концерт перед военнослужащими в Елани. Несмотря на это, Жиган отметил, что очень рад снова побывать в Храме-на-Крови. «Хотелось бы всех поздравить с праздником, пожелать вам всего самого наилучшего», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что мастер смешанных боевых искусств ММА Федор Емельяненко посетил Храм-на-Крови, где призвал екатеринбуржцев читать Евангелие. Кроме того, он признался, что каждое утро читает христианскую книгу.

Российский рэпер Роман Чумаков (Рома Жиган) чуть не расплакался, посещая екатеринбургский Храм-на-Крови впервые. Об этом исполнитель рассказал в храме 3 февраля в Максимов день. «Когда я шел по храму, вижу картины царской семьи и на меня начали накатывать слезы. Я удивился, почему это произошло… Я очень почитаю наших святых и сегодня [3 февраля] я здесь. Не специально приехал на праздник [День памяти Преподобного Максима Грека], так получилось. Господь так управил, что я здесь», — передает слова Чумакова telegram-канал «Екатеринбургская Епархия». Он отметил, что после этого случая для него стало важным посещать именно Храм-на-Крови. Исполнитель приехал в Екатеринбург, чтобы дать благотворительный концерт перед военнослужащими в Елани. Несмотря на это, Жиган отметил, что очень рад снова побывать в Храме-на-Крови. «Хотелось бы всех поздравить с праздником, пожелать вам всего самого наилучшего», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что мастер смешанных боевых искусств ММА Федор Емельяненко посетил Храм-на-Крови, где призвал екатеринбуржцев читать Евангелие. Кроме того, он признался, что каждое утро читает христианскую книгу.