03 февраля 2024
02 февраля 2024

В Нижневартовске обстреляли окна многоэтажки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитое окно в обкоме КПРФ Курган, осколки стекла
Жителю Нижневартовска обстреляли окно, пока он был на работе Фото:

В 13-м микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) неизвестные обстреляли окно на втором этаже многоэтажки на Ханты-Мансийской, 35. По предположению жителя квартиры, выстрел был совершен из пневматического оружия. Во время инцидента он находился на работе.

«На днях неизвестные обстреляли из пневматического оружия окна на втором этаже дома Ханты-Мансийская, 35. Подписчик в это время был на работе и вечером, когда пришел домой был шокирован», — написано в telegram-канале «Типичный Краб».

Некоторые вартовчане предполагают, что повреждения спекла моли быть вызваны врезавшимися птицами, которые не заметили прозрачную преграду. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

Недавно произошел похожий случай: житель дома в 11-м районе Нижневартовска пожаловался, что в его окно прилетела пуля. Он предполагает, что выстрел был сделан из винтовки.

Повреждение окни от пули
Повреждение окни от пули
Пуля прилетела в окно многоэтажки
Пуля прилетела в окно многоэтажки

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В 13-м микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) неизвестные обстреляли окно на втором этаже многоэтажки на Ханты-Мансийской, 35. По предположению жителя квартиры, выстрел был совершен из пневматического оружия. Во время инцидента он находился на работе. «На днях неизвестные обстреляли из пневматического оружия окна на втором этаже дома Ханты-Мансийская, 35. Подписчик в это время был на работе и вечером, когда пришел домой был шокирован», — написано в telegram-канале «Типичный Краб». Некоторые вартовчане предполагают, что повреждения спекла моли быть вызваны врезавшимися птицами, которые не заметили прозрачную преграду. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается. Недавно произошел похожий случай: житель дома в 11-м районе Нижневартовска пожаловался, что в его окно прилетела пуля. Он предполагает, что выстрел был сделан из винтовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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