В 13-м микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) неизвестные обстреляли окно на втором этаже многоэтажки на Ханты-Мансийской, 35. По предположению жителя квартиры, выстрел был совершен из пневматического оружия. Во время инцидента он находился на работе.
«На днях неизвестные обстреляли из пневматического оружия окна на втором этаже дома Ханты-Мансийская, 35. Подписчик в это время был на работе и вечером, когда пришел домой был шокирован», — написано в telegram-канале «Типичный Краб».
Некоторые вартовчане предполагают, что повреждения спекла моли быть вызваны врезавшимися птицами, которые не заметили прозрачную преграду. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
Недавно произошел похожий случай: житель дома в 11-м районе Нижневартовска пожаловался, что в его окно прилетела пуля. Он предполагает, что выстрел был сделан из винтовки.
В 13-м микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) неизвестные обстреляли окно на втором этаже многоэтажки на Ханты-Мансийской, 35. По предположению жителя квартиры, выстрел был совершен из пневматического оружия. Во время инцидента он находился на работе. «На днях неизвестные обстреляли из пневматического оружия окна на втором этаже дома Ханты-Мансийская, 35. Подписчик в это время был на работе и вечером, когда пришел домой был шокирован», — написано в telegram-канале «Типичный Краб». Некоторые вартовчане предполагают, что повреждения спекла моли быть вызваны врезавшимися птицами, которые не заметили прозрачную преграду. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается. Недавно произошел похожий случай: житель дома в 11-м районе Нижневартовска пожаловался, что в его окно прилетела пуля. Он предполагает, что выстрел был сделан из винтовки.