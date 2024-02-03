В Нижневартовске обстреляли окна многоэтажки. Фото

04 февраля 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Жителю Нижневартовска обстреляли окно, пока он был на работе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В 13-м микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) неизвестные обстреляли окно на втором этаже многоэтажки на Ханты-Мансийской, 35. По предположению жителя квартиры, выстрел был совершен из пневматического оружия. Во время инцидента он находился на работе. «На днях неизвестные обстреляли из пневматического оружия окна на втором этаже дома Ханты-Мансийская, 35. Подписчик в это время был на работе и вечером, когда пришел домой был шокирован», — написано в telegram-канале «Типичный Краб». Некоторые вартовчане предполагают, что повреждения спекла моли быть вызваны врезавшимися птицами, которые не заметили прозрачную преграду. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается. Недавно произошел похожий случай: житель дома в 11-м районе Нижневартовска пожаловался, что в его окно прилетела пуля. Он предполагает, что выстрел был сделан из винтовки. Повреждение окни от пули Фото telegram-канал «Типичный Краб» https://t.me/nv86_crab/18718 Пуля прилетела в окно многоэтажки Фото telegram-канал «Типичный Краб» https://t.me/nv86_crab/18718

В 13-м микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) неизвестные обстреляли окно на втором этаже многоэтажки на Ханты-Мансийской, 35. По предположению жителя квартиры, выстрел был совершен из пневматического оружия. Во время инцидента он находился на работе. «На днях неизвестные обстреляли из пневматического оружия окна на втором этаже дома Ханты-Мансийская, 35. Подписчик в это время был на работе и вечером, когда пришел домой был шокирован», — написано в telegram-канале «Типичный Краб». Некоторые вартовчане предполагают, что повреждения спекла моли быть вызваны врезавшимися птицами, которые не заметили прозрачную преграду. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается. Недавно произошел похожий случай: житель дома в 11-м районе Нижневартовска пожаловался, что в его окно прилетела пуля. Он предполагает, что выстрел был сделан из винтовки.