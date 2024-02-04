Более тысячи челябинских семей получили жилье по соцнайму

В Челябинской области в 2023 году количество семей, получивших жилье по договорам социального найма по сравнению с 2022 годом выросло в 1,8 раза, по сравнению с 2021 — в 2,5 раза. По итогам года жилье получили 1081 семей, сообщили URA.RU в пресс-службе контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«В 2023 году в нашем регионе число семей, получивших жилые помещения по договорам социального найма по сравнению с 2022 и 2021 годом увеличилось в 1,8 и 2,5 раза соответственно и достигло по итогам года 1 081 семей. Среди субъектов УрФО Челябинская область находится на третьем месте по данному показателю», — сообщили в ведомстве.
Также в КСП региона отметили, лидирует в рейтинге Свердловская область, где в 2023 году жилье получили 2 тысячи 314 семей. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ, там за 12 месяцев новое жилье получили 2 тысячи 16 семей. На рост числа семей, получивших жилые помещения по договорам социального найма, повлияло увеличение темпов ввода жилья в эксплуатацию в регионе в 2023 году.
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