Сенатор Шептий приехал в Екатеринбург на премьеру фильма «Командир». Фото

05 февраля 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Фильм «Командир» начнут показывать в кино с 22 февраля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге прошел предпремьерный показ фильма «Командир», посвященный истории легендарной группы «Альфа». На презентацию приехал сенатор Совета Федерации Виктор Шептий — в прошлом сам ветеран подразделения. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте». «На творческой встрече пообщались с режиссером фильма Тимуром Хваном и талантливым актером, сыгравшим главную роль, Кириллом Зайцевым — однофамильцем героя. По просьбе ветеранов спецподразделения выступил перед началом показа с приветствием от коллег из Совета Федерации […] На мой взгляд, фильм не только достоверно отображает историю создания Управления „А“ КГБ СССР и в целом становления новой России, но и является высокохудожественным, захватывающим произведением киноискусства. 22 февраля „Командир“ выходит на экраны кинотеатров, рекомендую посмотреть всем», — написал Шептий. Также он пообщался с учениками из двух подшефных школ, которые присутствовали на премьере — красноуральской №6 им. Андрея Киселева и екатеринбургской №97 им. Александра Гуменюка. Эти школы названы в честь погибших «альфовцев», добавил Шептий. Фильм «Командир» — это история Геннадия Зайцева, который стоял у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «Альфа». 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) террористы захватили в заложники 32 ребенка, учительницу и водителя. Зайцев провел сложнейшую операцию, в результате которой всех заложников освободили, а террористов арестовали. Фото: Виктор Шептий, vk.com, https://vk.com/victor_sheptiy Фото: Виктор Шептий, vk.com, https://vk.com/victor_sheptiy Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге прошел предпремьерный показ фильма «Командир», посвященный истории легендарной группы «Альфа». На презентацию приехал сенатор Совета Федерации Виктор Шептий — в прошлом сам ветеран подразделения. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте». «На творческой встрече пообщались с режиссером фильма Тимуром Хваном и талантливым актером, сыгравшим главную роль, Кириллом Зайцевым — однофамильцем героя. По просьбе ветеранов спецподразделения выступил перед началом показа с приветствием от коллег из Совета Федерации […] На мой взгляд, фильм не только достоверно отображает историю создания Управления „А“ КГБ СССР и в целом становления новой России, но и является высокохудожественным, захватывающим произведением киноискусства. 22 февраля „Командир“ выходит на экраны кинотеатров, рекомендую посмотреть всем», — написал Шептий. Также он пообщался с учениками из двух подшефных школ, которые присутствовали на премьере — красноуральской №6 им. Андрея Киселева и екатеринбургской №97 им. Александра Гуменюка. Эти школы названы в честь погибших «альфовцев», добавил Шептий. Фильм «Командир» — это история Геннадия Зайцева, который стоял у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «Альфа». 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) террористы захватили в заложники 32 ребенка, учительницу и водителя. Зайцев провел сложнейшую операцию, в результате которой всех заложников освободили, а террористов арестовали.