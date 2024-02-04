Бастрыкин возбудил уголовное дело после жалобы пермского депутата в соцсетях

05 февраля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Бастрыкин отреагировал на сообщение о хищении средств из бюджета Фото: Следственный комитет РФ Депутат думы Александровского муниципального округа (Пермский край) Мария Пендурова пожаловалась главе СК России Александру Бастрыкину на то, что деньги горожан за соцнайм жилых помещений не отражены в бюджете. Свой комментарий депутат оставила под постом в группе СК России в соцсети «ВКонтакте». Далее последовала переписка с региональным и федеральным ведомствами. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело в связи с Вашим обращением о хищении доходов от сдачи муниципального жилья в наем в г. Александровске и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — прокомментировали заявление депутата в ведомстве. Мария Пендурова отметила, что жители регулярно оплачивают социальный наем жилого помещения. Но доходы от платы в размере 1,09 млн рублей с 2019 года не отражены в бюджете, что является нарушением законодательства. Она добавила, что обращалась в СУ СК России по Пермскому краю, а также в региональную прокуратуру. Но ответа не получила.

Депутат думы Александровского муниципального округа (Пермский край) Мария Пендурова пожаловалась главе СК России Александру Бастрыкину на то, что деньги горожан за соцнайм жилых помещений не отражены в бюджете. Свой комментарий депутат оставила под постом в группе СК России в соцсети «ВКонтакте». Далее последовала переписка с региональным и федеральным ведомствами. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело в связи с Вашим обращением о хищении доходов от сдачи муниципального жилья в наем в г. Александровске и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — прокомментировали заявление депутата в ведомстве. Мария Пендурова отметила, что жители регулярно оплачивают социальный наем жилого помещения. Но доходы от платы в размере 1,09 млн рублей с 2019 года не отражены в бюджете, что является нарушением законодательства. Она добавила, что обращалась в СУ СК России по Пермскому краю, а также в региональную прокуратуру. Но ответа не получила.