Бастрыкин возбудил уголовное дело после жалобы пермского депутата в соцсетях

Депутат думы Александровского муниципального округа (Пермский край) Мария Пендурова пожаловалась главе СК России Александру Бастрыкину на то, что деньги горожан за соцнайм жилых помещений не отражены в бюджете. Свой комментарий депутат оставила под постом в группе СК России в соцсети «ВКонтакте». Далее последовала переписка с региональным и федеральным ведомствами.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело в связи с Вашим обращением о хищении доходов от сдачи муниципального жилья в наем в г. Александровске и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — прокомментировали заявление депутата в ведомстве.
Мария Пендурова отметила, что жители регулярно оплачивают социальный наем жилого помещения. Но доходы от платы в размере 1,09 млн рублей с 2019 года не отражены в бюджете, что является нарушением законодательства. Она добавила, что обращалась в СУ СК России по Пермскому краю, а также в региональную прокуратуру. Но ответа не получила.
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