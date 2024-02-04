04 февраля 2024

Бастрыкин возбудил уголовное дело после жалобы пермского депутата в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин отреагировал на сообщение о хищении средств из бюджета Фото:

Депутат думы Александровского муниципального округа (Пермский край) Мария Пендурова пожаловалась главе СК России Александру Бастрыкину на то, что деньги горожан за соцнайм жилых помещений не отражены в бюджете. Свой комментарий депутат оставила под постом в группе СК России в соцсети «ВКонтакте». Далее последовала переписка с региональным и федеральным ведомствами.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело в связи с Вашим обращением о хищении доходов от сдачи муниципального жилья в наем в г. Александровске и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — прокомментировали заявление депутата в ведомстве.

Мария Пендурова отметила, что жители регулярно оплачивают социальный наем жилого помещения. Но доходы от платы в размере 1,09 млн рублей с 2019 года не отражены в бюджете, что является нарушением законодательства. Она добавила, что обращалась в СУ СК России по Пермскому краю, а также в региональную прокуратуру. Но ответа не получила.

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Депутат думы Александровского муниципального округа (Пермский край) Мария Пендурова пожаловалась главе СК России Александру Бастрыкину на то, что деньги горожан за соцнайм жилых помещений не отражены в бюджете. Свой комментарий депутат оставила под постом в группе СК России в соцсети «ВКонтакте». Далее последовала переписка с региональным и федеральным ведомствами. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело в связи с Вашим обращением о хищении доходов от сдачи муниципального жилья в наем в г. Александровске и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — прокомментировали заявление депутата в ведомстве. Мария Пендурова отметила, что жители регулярно оплачивают социальный наем жилого помещения. Но доходы от платы в размере 1,09 млн рублей с 2019 года не отражены в бюджете, что является нарушением законодательства. Она добавила, что обращалась в СУ СК России по Пермскому краю, а также в региональную прокуратуру. Но ответа не получила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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