Дуда отрекся от своих слов о российском Крыме

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда,  stock
Анджей Дуда объяснил свои слова о невозможности для Украины вернуть Крым, расслабленной обстановкой и сослался на различные дискуссии Фото:
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Президент Польши Анджей Дуда объяснил, что говорил в интервью о невозможности для Украины вернуть Крым из-за расслабленной обстановки. Он также сослался на различные дискуссии, существующие по этому поводу в международном сообществе.

«Прошу принимать во внимание обстановку, в которой оно проходило. Это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое мы считали отчасти спокойной расслабленной беседой на разные темы», — сказал Дуда на пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что тема, которая была затронута, была очень серьезной и он частично коснулся разных дискуссий, существующих на международной арене. Дуда отметил, что Варшава придерживается позиции, которая предполагает «возвращение Украиной своих международно признанных территорий».

Ранее в интервью Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. При этом польский лидер надеется на то, что Украина сможет «вернуть» Донецк и Луганск, передает Life. Кроме того, глава Польши напомнил, что Крымский полуостров большую часть истории был российским.

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Президент Польши Анджей Дуда объяснил, что говорил в интервью о невозможности для Украины вернуть Крым из-за расслабленной обстановки. Он также сослался на различные дискуссии, существующие по этому поводу в международном сообществе. «Прошу принимать во внимание обстановку, в которой оно проходило. Это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое мы считали отчасти спокойной расслабленной беседой на разные темы», — сказал Дуда на пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что тема, которая была затронута, была очень серьезной и он частично коснулся разных дискуссий, существующих на международной арене. Дуда отметил, что Варшава придерживается позиции, которая предполагает «возвращение Украиной своих международно признанных территорий». Ранее в интервью Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. При этом польский лидер надеется на то, что Украина сможет «вернуть» Донецк и Луганск, передает Life. Кроме того, глава Польши напомнил, что Крымский полуостров большую часть истории был российским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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