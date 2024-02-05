Дуда отрекся от своих слов о российском Крыме

05 февраля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда объяснил свои слова о невозможности для Украины вернуть Крым, расслабленной обстановкой и сослался на различные дискуссии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Польши Анджей Дуда объяснил, что говорил в интервью о невозможности для Украины вернуть Крым из-за расслабленной обстановки. Он также сослался на различные дискуссии, существующие по этому поводу в международном сообществе. «Прошу принимать во внимание обстановку, в которой оно проходило. Это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое мы считали отчасти спокойной расслабленной беседой на разные темы», — сказал Дуда на пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что тема, которая была затронута, была очень серьезной и он частично коснулся разных дискуссий, существующих на международной арене. Дуда отметил, что Варшава придерживается позиции, которая предполагает «возвращение Украиной своих международно признанных территорий». Ранее в интервью Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. При этом польский лидер надеется на то, что Украина сможет «вернуть» Донецк и Луганск, передает Life. Кроме того, глава Польши напомнил, что Крымский полуостров большую часть истории был российским.

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, что говорил в интервью о невозможности для Украины вернуть Крым из-за расслабленной обстановки. Он также сослался на различные дискуссии, существующие по этому поводу в международном сообществе. «Прошу принимать во внимание обстановку, в которой оно проходило. Это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое мы считали отчасти спокойной расслабленной беседой на разные темы», — сказал Дуда на пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что тема, которая была затронута, была очень серьезной и он частично коснулся разных дискуссий, существующих на международной арене. Дуда отметил, что Варшава придерживается позиции, которая предполагает «возвращение Украиной своих международно признанных территорий». Ранее в интервью Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. При этом польский лидер надеется на то, что Украина сможет «вернуть» Донецк и Луганск, передает Life. Кроме того, глава Польши напомнил, что Крымский полуостров большую часть истории был российским.