В Пермском крае задержали бывшего заключенного, который продавал наркотики

05 февраля 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Пермяка приговорили к десяти годам лишения свободы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Житель города Кудымкар (Пермский край) попался в Перми за вождение в нетрезвом виде. Во время задержания у мужчины нашли наркотики, которые он распространял через интернет. Ранее он уже был судим. «Помимо управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый был задержан при попытке сбыта наркотиков на территории Кудымкара. Он являлся участником организованной группы, распространявшей наркотики через сеть „Интернет“, где выполнял роль курьера», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Уточняется, что мужчина вез крупную партию наркотиков из Кудымкара в Пермь. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из тайника курьера больше килограмма наркотиков. Позже выяснилось, что злоумышленник распространял их не только в Пермском крае, но в Москве. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили прав на три года. Приговор в силу еще не вступил.

Житель города Кудымкар (Пермский край) попался в Перми за вождение в нетрезвом виде. Во время задержания у мужчины нашли наркотики, которые он распространял через интернет. Ранее он уже был судим. «Помимо управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый был задержан при попытке сбыта наркотиков на территории Кудымкара. Он являлся участником организованной группы, распространявшей наркотики через сеть „Интернет“, где выполнял роль курьера», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Уточняется, что мужчина вез крупную партию наркотиков из Кудымкара в Пермь. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из тайника курьера больше килограмма наркотиков. Позже выяснилось, что злоумышленник распространял их не только в Пермском крае, но в Москве. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили прав на три года. Приговор в силу еще не вступил.