В Пермском крае задержали бывшего заключенного, который продавал наркотики

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Суд, приговор, полиция, суд, женские руки в наручниках, елена лопаева
Пермяка приговорили к десяти годам лишения свободы Фото:

Житель города Кудымкар (Пермский край) попался в Перми за вождение в нетрезвом виде. Во время задержания у мужчины нашли наркотики, которые он распространял через интернет. Ранее он уже был судим.

«Помимо управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый был задержан при попытке сбыта наркотиков на территории Кудымкара. Он являлся участником организованной группы, распространявшей наркотики через сеть „Интернет“, где выполнял роль курьера», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Уточняется, что мужчина вез крупную партию наркотиков из Кудымкара в Пермь. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из тайника курьера больше килограмма наркотиков. Позже выяснилось, что злоумышленник распространял их не только в Пермском крае, но в Москве. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили прав на три года. Приговор в силу еще не вступил.

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Житель города Кудымкар (Пермский край) попался в Перми за вождение в нетрезвом виде. Во время задержания у мужчины нашли наркотики, которые он распространял через интернет. Ранее он уже был судим. «Помимо управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый был задержан при попытке сбыта наркотиков на территории Кудымкара. Он являлся участником организованной группы, распространявшей наркотики через сеть „Интернет“, где выполнял роль курьера», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Уточняется, что мужчина вез крупную партию наркотиков из Кудымкара в Пермь. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из тайника курьера больше килограмма наркотиков. Позже выяснилось, что злоумышленник распространял их не только в Пермском крае, но в Москве. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили прав на три года. Приговор в силу еще не вступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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