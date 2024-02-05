Пермский турагент рассказал, когда выгоднее покупать путевки на лето

Пермский турагент Купин: цены на путевки летом могут подорожать в три раза

06 февраля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Турагенты предупредили об очередном повышении цен Фото: Виталий Страхов © URA.RU Представители пермских туристических фирм рекомендуют не откладывать покупку путевок на лето. Агенты прогнозируют повышение цен с 29 февраля. Об этом рассказал директор пермского туристического агентства «Pegas» Евгений Купин в своих социальных сетях. «Первый этап раннего бронирования закончился 31 января. Второй будет идти до 29 февраля. Третий — до 31 марта. Каждый этап акции — это рост цен. Поэтому надо бронировать путевки сейчас, пока стоимость не увеличилась. Мы снова можем оказаться в ситуации, которая сложилась в прошлом году. Тогда в июле и августе за один день цена менялась пять-семь раз в сторону увеличения. Туры продавали в три раза дороже, чем если бы их купили зимой», — рассказал Купин. Он добавил, что увеличение цены связано с дефицитом перевозчиков, рейсов и направлений. За год количество новых курортов, которые стали бы альтернативой Турции, не появилось. Такая же ситуация с авиаперевозками. Новые авиакомпании не открываются в России и не приходят из-за рубежа, не расширяется самолетный парк. Поэтому туристы могут столкнуться с нехваткой мест на рейсах и в отелях. Ранее URA.RU рассказало, стоит ли пермякам ждать горящие путевки и снижение цен на них. По мнению турагентов, такие путешествия возможны, но туристам придется жить не в самых лучших отелях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители пермских туристических фирм рекомендуют не откладывать покупку путевок на лето. Агенты прогнозируют повышение цен с 29 февраля. Об этом рассказал директор пермского туристического агентства «Pegas» Евгений Купин в своих социальных сетях. «Первый этап раннего бронирования закончился 31 января. Второй будет идти до 29 февраля. Третий — до 31 марта. Каждый этап акции — это рост цен. Поэтому надо бронировать путевки сейчас, пока стоимость не увеличилась. Мы снова можем оказаться в ситуации, которая сложилась в прошлом году. Тогда в июле и августе за один день цена менялась пять-семь раз в сторону увеличения. Туры продавали в три раза дороже, чем если бы их купили зимой», — рассказал Купин. Он добавил, что увеличение цены связано с дефицитом перевозчиков, рейсов и направлений. За год количество новых курортов, которые стали бы альтернативой Турции, не появилось. Такая же ситуация с авиаперевозками. Новые авиакомпании не открываются в России и не приходят из-за рубежа, не расширяется самолетный парк. Поэтому туристы могут столкнуться с нехваткой мест на рейсах и в отелях. Ранее URA.RU рассказало, стоит ли пермякам ждать горящие путевки и снижение цен на них. По мнению турагентов, такие путешествия возможны, но туристам придется жить не в самых лучших отелях.