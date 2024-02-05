Нижний Тагил получил партию новых автобусов

В город привезли первые 40 автобусов (архивное фото)
В Нижний Тагил (Свердловская область) поступили 40 новых автобусов. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Средства на закупку пассажирского автотранспорта были направлены Свердловской области благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева», — написал Пинаев в Telegram. Он добавил, что это лишь первая партия автобусов.
Полученные автобусы войдут в состав муниципального автотранспортного предприятия на базе НТ МУП «Тагильский трамвай». «Планируем, что в марте автобусы выйдут на маршруты», — добавил Пинаев.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.