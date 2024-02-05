05 февраля 2024

Нижний Тагил получил партию новых автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В город привезли первые 40 автобусов (архивное фото) Фото:

В Нижний Тагил (Свердловская область) поступили 40 новых автобусов. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Средства на закупку пассажирского автотранспорта были направлены Свердловской области благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева», — написал Пинаев в Telegram. Он добавил, что это лишь первая партия автобусов.

Полученные автобусы войдут в состав муниципального автотранспортного предприятия на базе НТ МУП «Тагильский трамвай». «Планируем, что в марте автобусы выйдут на маршруты», — добавил Пинаев.

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В Нижний Тагил (Свердловская область) поступили 40 новых автобусов. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Средства на закупку пассажирского автотранспорта были направлены Свердловской области благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева», — написал Пинаев в Telegram. Он добавил, что это лишь первая партия автобусов. Полученные автобусы войдут в состав муниципального автотранспортного предприятия на базе НТ МУП «Тагильский трамвай». «Планируем, что в марте автобусы выйдут на маршруты», — добавил Пинаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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