Общество Транспорт Нижний Тагил получил партию новых автобусов 06 февраля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 + В город привезли первые 40 автобусов (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижний Тагил (Свердловская область) поступили 40 новых автобусов. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Средства на закупку пассажирского автотранспорта были направлены Свердловской области благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева», — написал Пинаев в Telegram. Он добавил, что это лишь первая партия автобусов. Полученные автобусы войдут в состав муниципального автотранспортного предприятия на базе НТ МУП «Тагильский трамвай». «Планируем, что в марте автобусы выйдут на маршруты», — добавил Пинаев. В Нижний Тагил (Свердловская область) поступили 40 новых автобусов. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Средства на закупку пассажирского автотранспорта были направлены Свердловской области благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева», — написал Пинаев в Telegram. Он добавил, что это лишь первая партия автобусов. Полученные автобусы войдут в состав муниципального автотранспортного предприятия на базе НТ МУП «Тагильский трамвай». «Планируем, что в марте автобусы выйдут на маршруты», — добавил Пинаев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям