Общество Образование Вузы ХМАО поднимут плату за обучение для студентов 06 февраля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 + Стоимость обучения в СурГУ повысится на 13% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Высшие учебные заведения ХМАО планируют поднять плату за обучение на 2024—2025 год. Сургутский государственный университет собирается повысить цену за освоение всех программ в среднем на 13,2%. «Российские вузы на 2024—2025 году планируют поднять стоимость обучения на 10-12%. СурГУ повысит стоимость обучения для первокурсников в среднем на 13,2% по всем направлениям, поскольку затраты на услуги по реализации образовательных программ увеличены департаментом образования и науки Югры», — сообщил Муксун.fm со ссылкой на представителей вуза. Не исключили возможность роста стоимости обучения представители Нижневартовского государственного университета. В Ханты-Мансийской государственной медицинской академии пообещали уведомить абитуриентов об изменениях до 1 марта текущего года. Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский государственный университет отменил плату за обучение для мобилизованных и их родственников. Специальные условия распространяются на всех студентов, независимо от формы обучения. Высшие учебные заведения ХМАО планируют поднять плату за обучение на 2024—2025 год. Сургутский государственный университет собирается повысить цену за освоение всех программ в среднем на 13,2%. «Российские вузы на 2024—2025 году планируют поднять стоимость обучения на 10-12%. СурГУ повысит стоимость обучения для первокурсников в среднем на 13,2% по всем направлениям, поскольку затраты на услуги по реализации образовательных программ увеличены департаментом образования и науки Югры», — сообщил Муксун.fm со ссылкой на представителей вуза. Не исключили возможность роста стоимости обучения представители Нижневартовского государственного университета. В Ханты-Мансийской государственной медицинской академии пообещали уведомить абитуриентов об изменениях до 1 марта текущего года. Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский государственный университет отменил плату за обучение для мобилизованных и их родственников. Специальные условия распространяются на всех студентов, независимо от формы обучения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям