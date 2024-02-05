Вузы ХМАО поднимут плату за обучение для студентов

Высшие учебные заведения ХМАО планируют поднять плату за обучение на 2024—2025 год. Сургутский государственный университет собирается повысить цену за освоение всех программ в среднем на 13,2%.
«Российские вузы на 2024—2025 году планируют поднять стоимость обучения на 10-12%. СурГУ повысит стоимость обучения для первокурсников в среднем на 13,2% по всем направлениям, поскольку затраты на услуги по реализации образовательных программ увеличены департаментом образования и науки Югры», — сообщил Муксун.fm со ссылкой на представителей вуза.
Не исключили возможность роста стоимости обучения представители Нижневартовского государственного университета. В Ханты-Мансийской государственной медицинской академии пообещали уведомить абитуриентов об изменениях до 1 марта текущего года.
Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский государственный университет отменил плату за обучение для мобилизованных и их родственников. Специальные условия распространяются на всех студентов, независимо от формы обучения.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.