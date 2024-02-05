05 февраля 2024

Вузы ХМАО поднимут плату за обучение для студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка. Челябинск, студенческий билет, учащийся, студент
Стоимость обучения в СурГУ повысится на 13% Фото:

Высшие учебные заведения ХМАО планируют поднять плату за обучение на 2024—2025 год. Сургутский государственный университет собирается повысить цену за освоение всех программ в среднем на 13,2%.

«Российские вузы на 2024—2025 году планируют поднять стоимость обучения на 10-12%. СурГУ повысит стоимость обучения для первокурсников в среднем на 13,2% по всем направлениям, поскольку затраты на услуги по реализации образовательных программ увеличены департаментом образования и науки Югры», — сообщил Муксун.fm со ссылкой на представителей вуза.

Не исключили возможность роста стоимости обучения представители Нижневартовского государственного университета. В Ханты-Мансийской государственной медицинской академии пообещали уведомить абитуриентов об изменениях до 1 марта текущего года.

Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский государственный университет отменил плату за обучение для мобилизованных и их родственников. Специальные условия распространяются на всех студентов, независимо от формы обучения.

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Высшие учебные заведения ХМАО планируют поднять плату за обучение на 2024—2025 год. Сургутский государственный университет собирается повысить цену за освоение всех программ в среднем на 13,2%. «Российские вузы на 2024—2025 году планируют поднять стоимость обучения на 10-12%. СурГУ повысит стоимость обучения для первокурсников в среднем на 13,2% по всем направлениям, поскольку затраты на услуги по реализации образовательных программ увеличены департаментом образования и науки Югры», — сообщил Муксун.fm со ссылкой на представителей вуза. Не исключили возможность роста стоимости обучения представители Нижневартовского государственного университета. В Ханты-Мансийской государственной медицинской академии пообещали уведомить абитуриентов об изменениях до 1 марта текущего года. Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский государственный университет отменил плату за обучение для мобилизованных и их родственников. Специальные условия распространяются на всех студентов, независимо от формы обучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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