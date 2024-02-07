Онколог Ахмаев рассказал, как эффективно выявить рак

Врач-онколог Ахмаев рекомендует ежегодно проходить чек-ап для выявления рака

07 февраля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Развернутый чек-ап поможет врачам комплексно оценить состояние здоровья пациента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как мужчины, так и женщины должны каждый год проходить расширенный чек-ап, чтобы врач вовремя мог выявить онкологические заболевания. Такого мнения придерживается врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев. «Как правило, я рекомендую пациентам делать расширенный чек-ап, направленный на комплексное обследование всего организма, а не какого-либо одного органа. Развернутое исследование помогает врачам комплексно оценить состояние здоровья пациента, а последнему — пройти полную диагностику и убедиться, что его здоровью ничего не угрожает», — отметил Ахмаев в беседе с « Газетой.ру ». По словам Ахмаева, сегодня существует ряд онкоскринингов, которые условно разделяют на «мужские» и «женские». Мужской чек-ап ориентирован на выявление опухолевых образований в легком, предстательной железе и яичке, желудочно-кишечном тракте, преимущественно в желудке и ободочной кишке. Также важную роль обследовании мужского здоровья играет скрининг предстательной железы. Чтобы не пропустить момент появления доброкачественного или злокачественного образования, его необходимо делать ежегодно. В женском чек-апе акцент делается на обследовании молочных желез, яичников и щитовидной железы. Женщинам очень важно регулярно проходить такие обследования, как: УЗИ молочных желез и органов малого таза, для снижения рисков РМЖ и яичников. Ранее URA.RU писало о том, что снижение активности, длительная температура без причины и нарушение зрения у ребенка могут относиться к симптомам онкологического заболевания. И в случае, если у ребенка наблюдаются подобные симптомы, его необходимо показать педиатру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как мужчины, так и женщины должны каждый год проходить расширенный чек-ап, чтобы врач вовремя мог выявить онкологические заболевания. Такого мнения придерживается врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев. «Как правило, я рекомендую пациентам делать расширенный чек-ап, направленный на комплексное обследование всего организма, а не какого-либо одного органа. Развернутое исследование помогает врачам комплексно оценить состояние здоровья пациента, а последнему — пройти полную диагностику и убедиться, что его здоровью ничего не угрожает», — отметил Ахмаев в беседе с «Газетой.ру». По словам Ахмаева, сегодня существует ряд онкоскринингов, которые условно разделяют на «мужские» и «женские». Мужской чек-ап ориентирован на выявление опухолевых образований в легком, предстательной железе и яичке, желудочно-кишечном тракте, преимущественно в желудке и ободочной кишке. Также важную роль обследовании мужского здоровья играет скрининг предстательной железы. Чтобы не пропустить момент появления доброкачественного или злокачественного образования, его необходимо делать ежегодно. В женском чек-апе акцент делается на обследовании молочных желез, яичников и щитовидной железы. Женщинам очень важно регулярно проходить такие обследования, как: УЗИ молочных желез и органов малого таза, для снижения рисков РМЖ и яичников. Ранее URA.RU писало о том, что снижение активности, длительная температура без причины и нарушение зрения у ребенка могут относиться к симптомам онкологического заболевания. И в случае, если у ребенка наблюдаются подобные симптомы, его необходимо показать педиатру.