Врач из ХМАО рассказала, как распознать онкологию у ребенка

К симптомам онкологического заболевания у ребенка могут относиться снижение активности, длительная температура без причины и нарушение зрения. Об этом в «ВКонтакте» рассказала заведующая онкологического отделения детской окружной больницы Нижневартовска Гузель Казарян.
«С учетом того, что все дети у нас достаточно подвижные, снижение активности у ребенка, снижение аппетита, желание ребенка полежать, отсутствие какой-то заинтересованности в окружающем должно насторожить маму. Следующие симптомы, которые могут быть у ребенка: длительный субфебрилитет (беспричинная температура в отсутствии симптомов ОРЗ), наличие и рост лимфоузлов, наличие опухлевидного образования, болевой синдром», — объяснила доктор.
Кроме того, родителям стоит беспокоиться, если у ребенка наблюдается беспричинная рвота, которая не приносит облегчение. К тревожным признакам относится и резкое нарушение зрения. В случае, если у ребенка наблюдаются подобные симптомы, его необходимо показать педиатру. Участковый, в свою очередь, выдаст направление к детскому онкологу.
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