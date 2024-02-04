04 февраля 2024
03 февраля 2024

Врач из ХМАО рассказала, как распознать онкологию у ребенка

Депздрав ХМАО: снижение активности у ребенка — симптом серьезной болезни
© Служба новостей «URA.RU»
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Повышенная утомляемость, боли, нарушение зрения — вот лишь некоторые симптомы, которые могут указывать на онкологию у ребенка Фото:

К симптомам онкологического заболевания у ребенка могут относиться снижение активности, длительная температура без причины и нарушение зрения. Об этом в «ВКонтакте» рассказала заведующая онкологического отделения детской окружной больницы Нижневартовска Гузель Казарян.

«С учетом того, что все дети у нас достаточно подвижные, снижение активности у ребенка, снижение аппетита, желание ребенка полежать, отсутствие какой-то заинтересованности в окружающем должно насторожить маму. Следующие симптомы, которые могут быть у ребенка: длительный субфебрилитет (беспричинная температура в отсутствии симптомов ОРЗ), наличие и рост лимфоузлов, наличие опухлевидного образования, болевой синдром», — объяснила доктор.

Кроме того, родителям стоит беспокоиться, если у ребенка наблюдается беспричинная рвота, которая не приносит облегчение. К тревожным признакам относится и резкое нарушение зрения. В случае, если у ребенка наблюдаются подобные симптомы, его необходимо показать педиатру. Участковый, в свою очередь, выдаст направление к детскому онкологу.

Ранее URA.RU писало о том, что выявить рак кожи на ранней стадии поможет алгоритм «ABCD», используемый для самодиагностики. Жителям ХМАО рекомендуют периодически посещать дерматолога и проводить исследование, которое позволяет определить природу различных кожных новообразований.

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К симптомам онкологического заболевания у ребенка могут относиться снижение активности, длительная температура без причины и нарушение зрения. Об этом в «ВКонтакте» рассказала заведующая онкологического отделения детской окружной больницы Нижневартовска Гузель Казарян. «С учетом того, что все дети у нас достаточно подвижные, снижение активности у ребенка, снижение аппетита, желание ребенка полежать, отсутствие какой-то заинтересованности в окружающем должно насторожить маму. Следующие симптомы, которые могут быть у ребенка: длительный субфебрилитет (беспричинная температура в отсутствии симптомов ОРЗ), наличие и рост лимфоузлов, наличие опухлевидного образования, болевой синдром», — объяснила доктор. Кроме того, родителям стоит беспокоиться, если у ребенка наблюдается беспричинная рвота, которая не приносит облегчение. К тревожным признакам относится и резкое нарушение зрения. В случае, если у ребенка наблюдаются подобные симптомы, его необходимо показать педиатру. Участковый, в свою очередь, выдаст направление к детскому онкологу. Ранее URA.RU писало о том, что выявить рак кожи на ранней стадии поможет алгоритм «ABCD», используемый для самодиагностики. Жителям ХМАО рекомендуют периодически посещать дерматолога и проводить исследование, которое позволяет определить природу различных кожных новообразований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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