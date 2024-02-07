07 февраля 2024

В Челябинске сняли ролик о работе водителя трамвая. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, движение, общественный транспорт, водитель трамвая, трамвай, разговор запрещен
Челябинцев приглашают на работу водителями трамваев Фото:

В Челябинске сняли видеоролик, рассказывающий о работе водителя трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.

«В ЧелябГЭТ сняли ролик о работе водителя трамвая. Артистами небольшого и очень позитивного клипа стали сотрудники предприятия и курсанты учебно-производственного центра, который занимается подготовкой кадров для горэлектротранспорта», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В миндоре рассказали, что в результате получилось видео из жизни города и горожан. В финальной заставке жители региона приглашаются на работу водителями трамваев с зарплатой от 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Челябинске ощущается дефицит водителей трамваев. Нехватка кадров привела к сокращению рейсов.

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В Челябинске сняли видеоролик, рассказывающий о работе водителя трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «В ЧелябГЭТ сняли ролик о работе водителя трамвая. Артистами небольшого и очень позитивного клипа стали сотрудники предприятия и курсанты учебно-производственного центра, который занимается подготовкой кадров для горэлектротранспорта», — уточнили в пресс-службе ведомства. В миндоре рассказали, что в результате получилось видео из жизни города и горожан. В финальной заставке жители региона приглашаются на работу водителями трамваев с зарплатой от 50 тысяч рублей. Ранее стало известно, что в Челябинске ощущается дефицит водителей трамваев. Нехватка кадров привела к сокращению рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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