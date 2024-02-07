Общество Транспорт В Челябинске сняли ролик о работе водителя трамвая. Видео 08 февраля 2024 в 13:53 Размер текста - 17 + Челябинцев приглашают на работу водителями трамваев Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске сняли видеоролик, рассказывающий о работе водителя трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «В ЧелябГЭТ сняли ролик о работе водителя трамвая. Артистами небольшого и очень позитивного клипа стали сотрудники предприятия и курсанты учебно-производственного центра, который занимается подготовкой кадров для горэлектротранспорта», — уточнили в пресс-службе ведомства. В миндоре рассказали, что в результате получилось видео из жизни города и горожан. В финальной заставке жители региона приглашаются на работу водителями трамваев с зарплатой от 50 тысяч рублей. Ранее стало известно, что в Челябинске ощущается дефицит водителей трамваев. Нехватка кадров привела к сокращению рейсов. В Челябинске сняли видеоролик, рассказывающий о работе водителя трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «В ЧелябГЭТ сняли ролик о работе водителя трамвая. Артистами небольшого и очень позитивного клипа стали сотрудники предприятия и курсанты учебно-производственного центра, который занимается подготовкой кадров для горэлектротранспорта», — уточнили в пресс-службе ведомства. В миндоре рассказали, что в результате получилось видео из жизни города и горожан. В финальной заставке жители региона приглашаются на работу водителями трамваев с зарплатой от 50 тысяч рублей. Ранее стало известно, что в Челябинске ощущается дефицит водителей трамваев. Нехватка кадров привела к сокращению рейсов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям