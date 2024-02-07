В Челябинске сняли видеоролик, рассказывающий о работе водителя трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.
«В ЧелябГЭТ сняли ролик о работе водителя трамвая. Артистами небольшого и очень позитивного клипа стали сотрудники предприятия и курсанты учебно-производственного центра, который занимается подготовкой кадров для горэлектротранспорта», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В миндоре рассказали, что в результате получилось видео из жизни города и горожан. В финальной заставке жители региона приглашаются на работу водителями трамваев с зарплатой от 50 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в Челябинске ощущается дефицит водителей трамваев. Нехватка кадров привела к сокращению рейсов.
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