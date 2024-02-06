В Челябинске сложился дефицит водителей трамваев

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Клипарт. Магнитогорск, водитель трамвая
Для стабильной работы трамваев в Челябинске необходимо набрать около 50 водителей Фото:

В Челябинске ощущается дефицит водителей трамваев. Это, в свою очередь, является причиной дестабилизации работы общественного транспорта. Нехватка кадров привела к сокращению рейсов.

«Дефицит водителей трамвая сказывается на уровне предоставления транспортных услуг, а именно: не соблюдается установленное условиями контракта расписание отправления из начальных и конечных остановочных пунктов», — сообщил изданию «74.ру» глава ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин. По его словам, для стабильной работы трамваев в городе необходимо набрать около 50 водителей.

Региональные власти всеми способами пытаются помочь перевозчикам. Для пополнения штата водителей трамваев и автобусов они ввели мотивировочные выплаты в 500 тысяч рублей. Но данная сумма будет поступать на счета работников постепенно — в течение нескольких лет. Для их получения нужно устроиться на работу в МУП «Служба организации движения» или ООО «ЧелябГЭТ» с 1 февраля 2024 года.

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В Челябинске ощущается дефицит водителей трамваев. Это, в свою очередь, является причиной дестабилизации работы общественного транспорта. Нехватка кадров привела к сокращению рейсов. «Дефицит водителей трамвая сказывается на уровне предоставления транспортных услуг, а именно: не соблюдается установленное условиями контракта расписание отправления из начальных и конечных остановочных пунктов», — сообщил изданию «74.ру» глава ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин. По его словам, для стабильной работы трамваев в городе необходимо набрать около 50 водителей. Региональные власти всеми способами пытаются помочь перевозчикам. Для пополнения штата водителей трамваев и автобусов они ввели мотивировочные выплаты в 500 тысяч рублей. Но данная сумма будет поступать на счета работников постепенно — в течение нескольких лет. Для их получения нужно устроиться на работу в МУП «Служба организации движения» или ООО «ЧелябГЭТ» с 1 февраля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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