В Челябинске сложился дефицит водителей трамваев

В Челябинске ощущается дефицит водителей трамваев. Это, в свою очередь, является причиной дестабилизации работы общественного транспорта. Нехватка кадров привела к сокращению рейсов.
«Дефицит водителей трамвая сказывается на уровне предоставления транспортных услуг, а именно: не соблюдается установленное условиями контракта расписание отправления из начальных и конечных остановочных пунктов», — сообщил изданию «74.ру» глава ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин. По его словам, для стабильной работы трамваев в городе необходимо набрать около 50 водителей.
Региональные власти всеми способами пытаются помочь перевозчикам. Для пополнения штата водителей трамваев и автобусов они ввели мотивировочные выплаты в 500 тысяч рублей. Но данная сумма будет поступать на счета работников постепенно — в течение нескольких лет. Для их получения нужно устроиться на работу в МУП «Служба организации движения» или ООО «ЧелябГЭТ» с 1 февраля 2024 года.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.