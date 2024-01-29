Холдинг челябинского экс-вице-губернатора требует обанкротить совхоз «Береговой»

30 января 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Агрохолдинг Косилова намерен судиться с совхозом «Береговой» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Агрохолдинг «Равис», совладельцем которого является бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов, намерен обратиться в суд, чтобы обанкротить совхоз «Береговой» в Каслинском районе. Информация об этом следует из данных «Федресурса». «Общество с ограниченной ответственностью „Равис — птицефабрика Сосновская“ сообщает о намерении обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью „Совхоз ‚Береговой‘, — указано на сайте. Сообщение опубликовано арбитражным управляющим Сергеевым Сергеем Михайловичем. Совхоз «Береговой» входил в состав холдинга «Равис». Актив находился под руководством сына бывшего вице-губернатора Челябинской области Ивана Косилова. В ноябре 2022 года совхоз «Береговой» был выставлен на продажу. Агрохолдинг «Равис», совладельцем которого является бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов, в прошлом году в июле взыскал с совхоза «Береговой» 57 миллионов рублей, сообщалось в картотеки арбитражных дел. Спор касался семян подсолнечника и рапса, которые «Равис» с 2017 по 2022 годы передал «Береговому» на переработку. Исполнитель должен был возвращать масло и жмых, получая за работу 6,9 рубля за килограмм сырья. Как в суде заявили представители «Рависа», свои обязательства партнер исполнил не до конца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Агрохолдинг «Равис», совладельцем которого является бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов, намерен обратиться в суд, чтобы обанкротить совхоз «Береговой» в Каслинском районе. Информация об этом следует из данных «Федресурса». «Общество с ограниченной ответственностью „Равис — птицефабрика Сосновская“ сообщает о намерении обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью „Совхоз ‚Береговой‘, — указано на сайте. Сообщение опубликовано арбитражным управляющим Сергеевым Сергеем Михайловичем. Совхоз «Береговой» входил в состав холдинга «Равис». Актив находился под руководством сына бывшего вице-губернатора Челябинской области Ивана Косилова. В ноябре 2022 года совхоз «Береговой» был выставлен на продажу. Агрохолдинг «Равис», совладельцем которого является бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов, в прошлом году в июле взыскал с совхоза «Береговой» 57 миллионов рублей, сообщалось в картотеки арбитражных дел. Спор касался семян подсолнечника и рапса, которые «Равис» с 2017 по 2022 годы передал «Береговому» на переработку. Исполнитель должен был возвращать масло и жмых, получая за работу 6,9 рубля за килограмм сырья. Как в суде заявили представители «Рависа», свои обязательства партнер исполнил не до конца.