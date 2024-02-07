В Перми сервис аренды самокатов Woosh наказали за незаконную рекламу

Пермское УФАС оштрафовало сервис проката электросамокатов Woosh за нарушение закона о рекламе. Антимонопольное дело было возбуждено после обращения заявителя, который пожаловался на рекламные сообщения сервиса, полученные без согласия абонента.
«Заявитель указал, что зарегистрировался в сервисе аренды ООО „ВУШ“, отключив при этом функцию рассылки рекламы. Но организация несколько раз отправляла ему рекламные сообщения через уведомления в мобильном приложении, предлагая услуги за определенную плату. Пермское УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе. ООО „ВУШ“ было оштрафовано на 100 тысяч рублей», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Компания пыталась оспорить решение УФАС о нарушении закона о рекламе в Арбитражном суде Пермского края, который поддержал позицию антимонопольного ведомства. Сейчас ООО «ВУШ» оспаривает в том же суде решение о наложении штрафа.
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