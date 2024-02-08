Челябинский губернатор, ректоры и ученые обсудили вопросы науки в регионе

08 февраля 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Теслер отметил, что в регионе в приоритете остается интеграция науки и производства Фото: Георгий Бергал © URA.RU В день российской науки 8 февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел расширенное заседание Совета при губернаторе Челябинской области по вопросам высшего образования и науки. Глава региона поздравил представителей научного сообщества с профессиональным праздником и отметил, что по всей стране наблюдается рост интереса к научной деятельности. А в приоритете остается интеграция науки и производства. «Нам необходимо обеспечить интеграцию науки и региональных программ развития. Первое — безусловное выполнение всех задач, которые ставятся перед наукой и производством в связи со специальной военной операции, реализацией гособоронзаказа. Второе — это динамичное развитие научно-производственной кооперации, создание новых отечественных технологий, повышение заинтересованности бизнеса в развитии научно-технологической и инновационной деятельности. И третье — привлечение и закрепление талантливой молодежи в сфере исследований и разработок» — заявил глава региона. Текслер напомнил о том, что в регионе создаются условия для ускоренного научно-технологического развития (НТР). В частности действует масштабная программа «Развитие науки в Челябинской области». В конце 2023 года по решению федеральной комиссии по НТР регион вошел в число 20 пилотных субъектов России, которые будут заниматься разработкой комплексных госпрограмм НТР. Также Челябинская область активно участвовала в формировании предложений для федеральной концепции технологического развития на период до 2030 года. В рамках нового формата взаимодействия вузов и индустриальных партнеров на базе ЮУрГУ создана совместная с ПГ КОНАР кафедра по обучению новым технологиям для металлургической отрасли и механообработки, а также создана совместно с индустриальными партнерами на базе ЮУрГУ передовая инженерная школа «Сердце Урала». На данный момент в регионе продолжается практика возмещения части затрат промышленных предприятий и агрофирм на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, предусмотрена грантовая поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в сотрудничестве с Российским научным фондом, реализуется проект межуниверситетского кампуса мирового уровня. В регионе завершается строительство двух гостиниц, планируется возведение еще шести и учебно-научного комплекса. Также оказывается дополнительная соцподдержка молодым ученым в виде выплат на приобретение жилья. С 2021 года выплату уже получили 95 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В день российской науки 8 февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел расширенное заседание Совета при губернаторе Челябинской области по вопросам высшего образования и науки. Глава региона поздравил представителей научного сообщества с профессиональным праздником и отметил, что по всей стране наблюдается рост интереса к научной деятельности. А в приоритете остается интеграция науки и производства. «Нам необходимо обеспечить интеграцию науки и региональных программ развития. Первое — безусловное выполнение всех задач, которые ставятся перед наукой и производством в связи со специальной военной операции, реализацией гособоронзаказа. Второе — это динамичное развитие научно-производственной кооперации, создание новых отечественных технологий, повышение заинтересованности бизнеса в развитии научно-технологической и инновационной деятельности. И третье — привлечение и закрепление талантливой молодежи в сфере исследований и разработок» — заявил глава региона. Текслер напомнил о том, что в регионе создаются условия для ускоренного научно-технологического развития (НТР). В частности действует масштабная программа «Развитие науки в Челябинской области». В конце 2023 года по решению федеральной комиссии по НТР регион вошел в число 20 пилотных субъектов России, которые будут заниматься разработкой комплексных госпрограмм НТР. Также Челябинская область активно участвовала в формировании предложений для федеральной концепции технологического развития на период до 2030 года. В рамках нового формата взаимодействия вузов и индустриальных партнеров на базе ЮУрГУ создана совместная с ПГ КОНАР кафедра по обучению новым технологиям для металлургической отрасли и механообработки, а также создана совместно с индустриальными партнерами на базе ЮУрГУ передовая инженерная школа «Сердце Урала». На данный момент в регионе продолжается практика возмещения части затрат промышленных предприятий и агрофирм на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, предусмотрена грантовая поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в сотрудничестве с Российским научным фондом, реализуется проект межуниверситетского кампуса мирового уровня. В регионе завершается строительство двух гостиниц, планируется возведение еще шести и учебно-научного комплекса. Также оказывается дополнительная соцподдержка молодым ученым в виде выплат на приобретение жилья. С 2021 года выплату уже получили 95 человек.