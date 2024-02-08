Глава Минобороны Украины Умеров: решение о смене руководства ВСУ принято

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По словам Умерова, в конфликте с РФ нужны новые стратегии Фото:
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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что 8 февраля было принято решение об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также он поблагодарил главкома за все достижения.

«Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины», — написал Умеров в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он отметил, что выражает искреннюю благодарность Залужному за все победы и достижения. Кроме того, Умеров добавил, что в конфликте с Россией нужны новые стратегии и подходы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главкома украинской армии за несколько лет совместной службы. Также он предложил Залужному «остаться в команде». Позже депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко добавил, что главнокомандующий ВСУ освобожден от своей должности.

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что 8 февраля было принято решение об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также он поблагодарил главкома за все достижения. «Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины», — написал Умеров в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он отметил, что выражает искреннюю благодарность Залужному за все победы и достижения. Кроме того, Умеров добавил, что в конфликте с Россией нужны новые стратегии и подходы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главкома украинской армии за несколько лет совместной службы. Также он предложил Залужному «остаться в команде». Позже депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко добавил, что главнокомандующий ВСУ освобожден от своей должности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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