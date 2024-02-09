Экономика Курс рубля отреагировал на интервью Путина американскому журналисту Курс рубля вырос после публикации интервью Путина журналисту Карлсону 09 февраля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 + Доллар начал демонстрировать умеренное снижение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рубль вырос по отношению к мировым валютам после публикации интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара в 7:03 во московскому времени снижался на 0,39%, до 90,5 рублей, евро — на 0,56%, до 97,36 рублей. Такие данные указаны на Мосбирже. Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. В беседе с Карлсоном Путин рассказал о целях спецоперации, порассуждал об отношениях России и США. Рубль вырос по отношению к мировым валютам после публикации интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара в 7:03 во московскому времени снижался на 0,39%, до 90,5 рублей, евро — на 0,56%, до 97,36 рублей. Такие данные указаны на Мосбирже. Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. В беседе с Карлсоном Путин рассказал о целях спецоперации, порассуждал об отношениях России и США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям