Курс рубля отреагировал на интервью Путина американскому журналисту

Курс рубля вырос после публикации интервью Путина журналисту Карлсону
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Один доллар - 100 рублей. Челябинск
Доллар начал демонстрировать умеренное снижение Фото:

Рубль вырос по отношению к мировым валютам после публикации интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара в 7:03 во московскому времени снижался на 0,39%, до 90,5 рублей, евро — на 0,56%, до 97,36 рублей. Такие данные указаны на Мосбирже.

Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. В беседе с Карлсоном Путин рассказал о целях спецоперации, порассуждал об отношениях России и США.

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Рубль вырос по отношению к мировым валютам после публикации интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара в 7:03 во московскому времени снижался на 0,39%, до 90,5 рублей, евро — на 0,56%, до 97,36 рублей. Такие данные указаны на Мосбирже. Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. В беседе с Карлсоном Путин рассказал о целях спецоперации, порассуждал об отношениях России и США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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