Курс рубля отреагировал на интервью Путина американскому журналисту

Доллар начал демонстрировать умеренное снижение
Рубль вырос по отношению к мировым валютам после публикации интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара в 7:03 во московскому времени снижался на 0,39%, до 90,5 рублей, евро — на 0,56%, до 97,36 рублей. Такие данные указаны на Мосбирже.
Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. В беседе с Карлсоном Путин рассказал о целях спецоперации, порассуждал об отношениях России и США.
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