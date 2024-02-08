08 февраля 2024

В Кыштыме жителям многоквартирных домов пересчитают плату за отопление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Батарея отопления. Челябинск, холод, зима, тепло, радиатор, отопление, коммунальные услуги, жкх, варежки, капремонт, греется, обогрев, устэк, мороз, батарея отопления, центральное отопление
Жителям многоквартирных домов пересчитают плату за отопление Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) суд обязал теплоснабжающую организацию произвести перерасчет платы за отопление жителям многоквартирных домов. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на ООО „ТСО Кыштым“ произвести перерасчет платы за коммунальную услугу за отопление жителям шести многоквартирных домов не позднее одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Решением Кыштымского городского суда требования прокурора удовлетворены», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина обращения прокуратуры в суд в том, что ООО «ТСО Кыштым» начисляло жителям плату, исходя из показаний общедомовых приборов учета с истекшим сроком поверки. Начисление ООО «ТСО Кыштым» завышенной оплаты за отопление привело к существенному нарушению прав и законных интересов жителей многоквартирных домов.

Речь идет о многоквартирных домах № 1 по улице Бажова и № 1, 2 и 3 по улице Соплякова, № 8 по улице Чернышевского и № 81 по улице Интернационала. Теплоснабжающей компании придется пересчитать начисления, сделанные за период с сентября 2022-го по март 2023 года.

Изначально прокурором города вынес директору ресурсоснабжающей организации представление об устранении нарушений закона, однако оно было отклонено. После этого прокурор обратился в суд, который удовлетворил его требования. Решение суда вступило в законную силу 8 февраля 2024 года, в течение месяца оно должно быть исполнено. За исполнением решения суда прокуратурой города установлен контроль.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кыштыме (Челябинская область) суд обязал теплоснабжающую организацию произвести перерасчет платы за отопление жителям многоквартирных домов. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на ООО „ТСО Кыштым“ произвести перерасчет платы за коммунальную услугу за отопление жителям шести многоквартирных домов не позднее одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Решением Кыштымского городского суда требования прокурора удовлетворены», — сообщили в пресс-службе ведомства. Причина обращения прокуратуры в суд в том, что ООО «ТСО Кыштым» начисляло жителям плату, исходя из показаний общедомовых приборов учета с истекшим сроком поверки. Начисление ООО «ТСО Кыштым» завышенной оплаты за отопление привело к существенному нарушению прав и законных интересов жителей многоквартирных домов. Речь идет о многоквартирных домах № 1 по улице Бажова и № 1, 2 и 3 по улице Соплякова, № 8 по улице Чернышевского и № 81 по улице Интернационала. Теплоснабжающей компании придется пересчитать начисления, сделанные за период с сентября 2022-го по март 2023 года. Изначально прокурором города вынес директору ресурсоснабжающей организации представление об устранении нарушений закона, однако оно было отклонено. После этого прокурор обратился в суд, который удовлетворил его требования. Решение суда вступило в законную силу 8 февраля 2024 года, в течение месяца оно должно быть исполнено. За исполнением решения суда прокуратурой города установлен контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...