В Кыштыме жителям многоквартирных домов пересчитают плату за отопление

09 февраля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Жителям многоквартирных домов пересчитают плату за отопление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кыштыме (Челябинская область) суд обязал теплоснабжающую организацию произвести перерасчет платы за отопление жителям многоквартирных домов. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на ООО „ТСО Кыштым“ произвести перерасчет платы за коммунальную услугу за отопление жителям шести многоквартирных домов не позднее одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Решением Кыштымского городского суда требования прокурора удовлетворены», — сообщили в пресс-службе ведомства. Причина обращения прокуратуры в суд в том, что ООО «ТСО Кыштым» начисляло жителям плату, исходя из показаний общедомовых приборов учета с истекшим сроком поверки. Начисление ООО «ТСО Кыштым» завышенной оплаты за отопление привело к существенному нарушению прав и законных интересов жителей многоквартирных домов. Речь идет о многоквартирных домах № 1 по улице Бажова и № 1, 2 и 3 по улице Соплякова, № 8 по улице Чернышевского и № 81 по улице Интернационала. Теплоснабжающей компании придется пересчитать начисления, сделанные за период с сентября 2022-го по март 2023 года. Изначально прокурором города вынес директору ресурсоснабжающей организации представление об устранении нарушений закона, однако оно было отклонено. После этого прокурор обратился в суд, который удовлетворил его требования. Решение суда вступило в законную силу 8 февраля 2024 года, в течение месяца оно должно быть исполнено. За исполнением решения суда прокуратурой города установлен контроль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кыштыме (Челябинская область) суд обязал теплоснабжающую организацию произвести перерасчет платы за отопление жителям многоквартирных домов. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на ООО „ТСО Кыштым“ произвести перерасчет платы за коммунальную услугу за отопление жителям шести многоквартирных домов не позднее одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Решением Кыштымского городского суда требования прокурора удовлетворены», — сообщили в пресс-службе ведомства. Причина обращения прокуратуры в суд в том, что ООО «ТСО Кыштым» начисляло жителям плату, исходя из показаний общедомовых приборов учета с истекшим сроком поверки. Начисление ООО «ТСО Кыштым» завышенной оплаты за отопление привело к существенному нарушению прав и законных интересов жителей многоквартирных домов. Речь идет о многоквартирных домах № 1 по улице Бажова и № 1, 2 и 3 по улице Соплякова, № 8 по улице Чернышевского и № 81 по улице Интернационала. Теплоснабжающей компании придется пересчитать начисления, сделанные за период с сентября 2022-го по март 2023 года. Изначально прокурором города вынес директору ресурсоснабжающей организации представление об устранении нарушений закона, однако оно было отклонено. После этого прокурор обратился в суд, который удовлетворил его требования. Решение суда вступило в законную силу 8 февраля 2024 года, в течение месяца оно должно быть исполнено. За исполнением решения суда прокуратурой города установлен контроль.