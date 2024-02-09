Губернатор Комарова дала старт самой массовой лыжной гонке в ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала старт самой массовой лыжной гонке в ХМАО. В ней приняли участие жители со всего региона и зарубежные студенты, передает корреспондент URA.RU.
«Приветствую вас, тех кто принял решение участвовать в этой замечательной гонке, „Лыжне России“. Все поселения региона участвуют в этом проекте. У нас получилась лыжня международная, потому что студенты ЮГУ из Ганы, Замбии и Филиппин принимают участие в этой гонке», — сказала Наталья Комарова на открытии.
Забег прошел на территории Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. По итогам Наталья Комарова, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев, сенатор Совета федерации Эдуард Исаков и замгубернатора Югры Елена Шумакова наградили победителей в возрастных категориях от 12 до 45+ лет.
Ранее URA.RU сообщало, что победители лыжной гонки в ХМАО выиграют полет на вертолете Ми-8. Суперприз для лыжников подготовила авиакомпания Utair.
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