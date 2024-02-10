Экономика Бизнес Пермский автохолдинг «Форвард Авто» сменил гендиректора ключевой компании 11 февраля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 + Прежний топ-менеджер возглавлял структуру с 2018 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В компании «Авто Ритейл Диамант» (работает под торговой маркой пермского дилера «Форвард Авто») сменился руководитель. Новым гендиректором стала Кристина Шарапова, ранее возглавлявшая автосалон Omoda, передают источники, знакомые с кадровыми перестановками. «Кристина Шарапова возглавила ООО „Авто Ритейл Диамант“. Работавший в этой должности с 2018 года Сергей Нередков покинул компанию», — заявление источников приводит «Коммерсант-Прикамье». «Авто Ритейл Диамант» ориентирована на продажу импортных автомобилей. По данным сервиса СБИС, выручка компании в 2022 году составила 4,7 млрд рублей, чистая прибыль — 43 млн рублей. В холдинг также входят два ООО «Форвард Авто» в Сургуте и Перми, компания «Автоцентргаз» и ООО «Форвард сервис». В компании «Авто Ритейл Диамант» (работает под торговой маркой пермского дилера «Форвард Авто») сменился руководитель. Новым гендиректором стала Кристина Шарапова, ранее возглавлявшая автосалон Omoda, передают источники, знакомые с кадровыми перестановками. «Кристина Шарапова возглавила ООО „Авто Ритейл Диамант“. Работавший в этой должности с 2018 года Сергей Нередков покинул компанию», — заявление источников приводит «Коммерсант-Прикамье». «Авто Ритейл Диамант» ориентирована на продажу импортных автомобилей. По данным сервиса СБИС, выручка компании в 2022 году составила 4,7 млрд рублей, чистая прибыль — 43 млн рублей. В холдинг также входят два ООО «Форвард Авто» в Сургуте и Перми, компания «Автоцентргаз» и ООО «Форвард сервис». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям