Пермский автохолдинг «Форвард Авто» сменил гендиректора ключевой компании

В компании «Авто Ритейл Диамант» (работает под торговой маркой пермского дилера «Форвард Авто») сменился руководитель. Новым гендиректором стала Кристина Шарапова, ранее возглавлявшая автосалон Omoda, передают источники, знакомые с кадровыми перестановками.
«Кристина Шарапова возглавила ООО „Авто Ритейл Диамант“. Работавший в этой должности с 2018 года Сергей Нередков покинул компанию», — заявление источников приводит «Коммерсант-Прикамье».
«Авто Ритейл Диамант» ориентирована на продажу импортных автомобилей. По данным сервиса СБИС, выручка компании в 2022 году составила 4,7 млрд рублей, чистая прибыль — 43 млн рублей. В холдинг также входят два ООО «Форвард Авто» в Сургуте и Перми, компания «Автоцентргаз» и ООО «Форвард сервис».
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