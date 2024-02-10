В ХМАО открылось первое отделение «Движения Первых» на основе предприятия

В Урае (ХМАО) на базе предприятия «Водоканала» открылось первое отделение «Движения Первых». Об этом сообщило правительство региона.
«Торжественное мероприятие прошло в Урае на базе АО „Водоканал“. В церемонии приняла участие губернатор автономного округа Наталья Комарова. Глава региона поздравила присутствующих со знаменательным событием и пообщалась с ребятами», — написало правительство в telegram-канале.
По словам представителей правительства, Урай не просто так был выбран в качестве открытия отделения. Там отметили, что в прошлом году здесь появилось первое первичное отделение в округе, а теперь и первое на производстве.
Помимо этого, во время церемонии была учреждена традиция — инициативная группа получила переходящий вымпел (узкий длинный флаг), на котором находятся подписи всех председателей первичных отделений. Этот символ планируют передавать от одного штаба к другому, подчеркивая единство участников.
«Движение первых» — общероссийское общественно-государственное движение. Оно создано в 2022 году для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей». Отделения начали открываться в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения.
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