В ХМАО открылось первое отделение «Движения Первых» на основе предприятия

11 февраля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

На базе «Водоканала» открыли отделение «Движения Первых» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Урае (ХМАО) на базе предприятия «Водоканала» открылось первое отделение «Движения Первых». Об этом сообщило правительство региона. «Торжественное мероприятие прошло в Урае на базе АО „Водоканал“. В церемонии приняла участие губернатор автономного округа Наталья Комарова. Глава региона поздравила присутствующих со знаменательным событием и пообщалась с ребятами», — написало правительство в telegram-канале. По словам представителей правительства, Урай не просто так был выбран в качестве открытия отделения. Там отметили, что в прошлом году здесь появилось первое первичное отделение в округе, а теперь и первое на производстве. Помимо этого, во время церемонии была учреждена традиция — инициативная группа получила переходящий вымпел (узкий длинный флаг), на котором находятся подписи всех председателей первичных отделений. Этот символ планируют передавать от одного штаба к другому, подчеркивая единство участников. «Движение первых» — общероссийское общественно-государственное движение. Оно создано в 2022 году для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей». Отделения начали открываться в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае (ХМАО) на базе предприятия «Водоканала» открылось первое отделение «Движения Первых». Об этом сообщило правительство региона. «Торжественное мероприятие прошло в Урае на базе АО „Водоканал“. В церемонии приняла участие губернатор автономного округа Наталья Комарова. Глава региона поздравила присутствующих со знаменательным событием и пообщалась с ребятами», — написало правительство в telegram-канале. По словам представителей правительства, Урай не просто так был выбран в качестве открытия отделения. Там отметили, что в прошлом году здесь появилось первое первичное отделение в округе, а теперь и первое на производстве. Помимо этого, во время церемонии была учреждена традиция — инициативная группа получила переходящий вымпел (узкий длинный флаг), на котором находятся подписи всех председателей первичных отделений. Этот символ планируют передавать от одного штаба к другому, подчеркивая единство участников. «Движение первых» — общероссийское общественно-государственное движение. Оно создано в 2022 году для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей». Отделения начали открываться в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения.