Экономика Бизнес В «Красном и Белом» объяснили, почему перестали продавать алкоголь свердловчанам Продажу алкоголя свердловчанам в «Красном и Белом» приостановили из-за лицензии 12 февраля 2024 в 19:03 Размер текста - 17 + В Свердловской области в 16 магазинах сети алкомаркетов временно нельзя купить алкоголь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Продажу алкоголя в части магазинов сети алкомаркетов «Красное и Белое» в Свердловской области остановили из-за того, что идет продление лицензий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «В нескольких магазинах идет продление лицензий в штатном режиме. В Екатеринбурге ограничения коснулись 12 магазинов, а в Свердловской области — 16 точек», — рассказали в компании. Ранее свердловчане заметили, что в некоторых магазинах сети «Красное и Белое» занавесили витрины с алкоголем. Продажу алкогольных напитков также приостановили в магазинах «Светофор». Продажу алкоголя в части магазинов сети алкомаркетов «Красное и Белое» в Свердловской области остановили из-за того, что идет продление лицензий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «В нескольких магазинах идет продление лицензий в штатном режиме. В Екатеринбурге ограничения коснулись 12 магазинов, а в Свердловской области — 16 точек», — рассказали в компании. Ранее свердловчане заметили, что в некоторых магазинах сети «Красное и Белое» занавесили витрины с алкоголем. Продажу алкогольных напитков также приостановили в магазинах «Светофор». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям