В «Красном и Белом» объяснили, почему перестали продавать алкоголь свердловчанам

В Свердловской области в 16 магазинах сети алкомаркетов временно нельзя купить алкоголь
Продажу алкоголя в части магазинов сети алкомаркетов «Красное и Белое» в Свердловской области остановили из-за того, что идет продление лицензий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«В нескольких магазинах идет продление лицензий в штатном режиме. В Екатеринбурге ограничения коснулись 12 магазинов, а в Свердловской области — 16 точек», — рассказали в компании.
Ранее свердловчане заметили, что в некоторых магазинах сети «Красное и Белое» занавесили витрины с алкоголем. Продажу алкогольных напитков также приостановили в магазинах «Светофор».
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