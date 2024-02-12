В «Красном и Белом» объяснили, почему перестали продавать алкоголь свердловчанам

Продажу алкоголя свердловчанам в «Красном и Белом» приостановили из-за лицензии
© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пейзаж. Челябинск, красное белое, кб
В Свердловской области в 16 магазинах сети алкомаркетов временно нельзя купить алкоголь Фото:

Продажу алкоголя в части магазинов сети алкомаркетов «Красное и Белое» в Свердловской области остановили из-за того, что идет продление лицензий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«В нескольких магазинах идет продление лицензий в штатном режиме. В Екатеринбурге ограничения коснулись 12 магазинов, а в Свердловской области — 16 точек», — рассказали в компании.

Ранее свердловчане заметили, что в некоторых магазинах сети «Красное и Белое» занавесили витрины с алкоголем. Продажу алкогольных напитков также приостановили в магазинах «Светофор».

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Продажу алкоголя в части магазинов сети алкомаркетов «Красное и Белое» в Свердловской области остановили из-за того, что идет продление лицензий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «В нескольких магазинах идет продление лицензий в штатном режиме. В Екатеринбурге ограничения коснулись 12 магазинов, а в Свердловской области — 16 точек», — рассказали в компании. Ранее свердловчане заметили, что в некоторых магазинах сети «Красное и Белое» занавесили витрины с алкоголем. Продажу алкогольных напитков также приостановили в магазинах «Светофор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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