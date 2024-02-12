Главное об СВО 12 февраля: Украина потеряет Авдеевку в ближайшие дни

Bild: Украина потеряет Авдеевку в ближайшие дни или недели

12 февраля 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

ВС РФ отразили три атаки украинских войск на купянском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке высказался о том, что Украина может потерять Авдеевку в ближайшие дни или недели. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 12 февраля. Украина потеряет Авдеевку в ближайшие дни Репке заявил, что ВСУ могут потерять Авдеевку в ближайшее время. «Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели», — сказал он изданию Bild. По словам аналитика, российские войска успешно наступают благодаря преимуществу над украинскими в артиллерии, в то время как у Украины нет средств ПВО для отражения этих ударов. Также украинской армии не хватает солдат на земле, поэтому часто против наступающих российских войск пехоты действуют одни беспилотники, заключил Репке. Купянское направление ВС РФ отразили три атаки украинских войск на данном участке фронта в районе сел Тимковка и Синьковка Харьковской области. В результате ВСУ потеряли 60 военнослужащих, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика». Краснолиманское направление Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, а также отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва. Потери украинских войск составили 290 военных, четыре броневые бронированные машины и девять авто. Херсонское направление ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Токаревки и Михайловки. Украинцы потеряли 70 военных и три автомобиля. Были уничтожены САУ «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30. Донецкое и южно-донецкое направление На донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции. Они отразили 13 атак украинской армии в районе Богдановки, Георгиевки и Белогоровки. ВСУ потеряли 240 военнослужащих, танк, три авто, две американские артиллерийские системы М777, а также гаубицу Д-20. Кроме того, были уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов, передает Пятый канал. На южно-донецком участке российские подразделения с помощью авиации отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Водяное и Приютное. Украинские войска потеряли более 165 военных, три автомобиля и гаубицу Д-30. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке высказался о том, что Украина может потерять Авдеевку в ближайшие дни или недели. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 12 февраля. Репке заявил, что ВСУ могут потерять Авдеевку в ближайшее время. «Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели», — сказал он изданию Bild. По словам аналитика, российские войска успешно наступают благодаря преимуществу над украинскими в артиллерии, в то время как у Украины нет средств ПВО для отражения этих ударов. Также украинской армии не хватает солдат на земле, поэтому часто против наступающих российских войск пехоты действуют одни беспилотники, заключил Репке. ВС РФ отразили три атаки украинских войск на данном участке фронта в районе сел Тимковка и Синьковка Харьковской области. В результате ВСУ потеряли 60 военнослужащих, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика». Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, а также отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва. Потери украинских войск составили 290 военных, четыре броневые бронированные машины и девять авто. ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Токаревки и Михайловки. Украинцы потеряли 70 военных и три автомобиля. Были уничтожены САУ «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30. На донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции. Они отразили 13 атак украинской армии в районе Богдановки, Георгиевки и Белогоровки. ВСУ потеряли 240 военнослужащих, танк, три авто, две американские артиллерийские системы М777, а также гаубицу Д-20. Кроме того, были уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов, передает Пятый канал. На южно-донецком участке российские подразделения с помощью авиации отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Водяное и Приютное. Украинские войска потеряли более 165 военных, три автомобиля и гаубицу Д-30.