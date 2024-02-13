Мэрия Нижневартовска объявила о дате начала приема заявлений на детский отдых

Власти Нижневартовска объявили, что начнут принимать заявления на льготные путевки в летние детские лагеря 11 марта 2024 года. Подать заявку можно будет через сайт «Госуслуги».
«Заявления на отдых и оздоровление детей в летний период будут приниматься с 09:00 (по местному времени) 11 марта 2024 года. Подробная информация размещена на сайте системы образования города, где появится кнопка „Подать заявление“ для перехода на портал „Госуслуг“», — сообщается на официальном сайте властей Нижневартовска.
Подать заявление на лагерь может один из родителей (законных представителей) ребенка. Льготные путевки предоставляются один раз в год детям от 6 до 17 лет, живущим в Нижневартовске.
Ранее URA.RU писало, что власти Сургута и Нижневартовска организовали выезд школьников за пределы Югры на осенних каникулах. Дети бесплатно смогут посетить оздоровительные лагеря Башкирии и Тюменской области.
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