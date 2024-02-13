Мэрия Нижневартовска объявила о дате начала приема заявлений на детский отдых

13 февраля 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Родители из Нижневартовска могут подать заявление на льготную путевку в детский лагерь в марте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Нижневартовска объявили, что начнут принимать заявления на льготные путевки в летние детские лагеря 11 марта 2024 года. Подать заявку можно будет через сайт «Госуслуги». «Заявления на отдых и оздоровление детей в летний период будут приниматься с 09:00 (по местному времени) 11 марта 2024 года. Подробная информация размещена на сайте системы образования города, где появится кнопка „Подать заявление“ для перехода на портал „Госуслуг“», — сообщается на официальном сайте властей Нижневартовска. Подать заявление на лагерь может один из родителей (законных представителей) ребенка. Льготные путевки предоставляются один раз в год детям от 6 до 17 лет, живущим в Нижневартовске. Ранее URA.RU писало, что власти Сургута и Нижневартовска организовали выезд школьников за пределы Югры на осенних каникулах. Дети бесплатно смогут посетить оздоровительные лагеря Башкирии и Тюменской области.

Власти Нижневартовска объявили, что начнут принимать заявления на льготные путевки в летние детские лагеря 11 марта 2024 года. Подать заявку можно будет через сайт «Госуслуги». «Заявления на отдых и оздоровление детей в летний период будут приниматься с 09:00 (по местному времени) 11 марта 2024 года. Подробная информация размещена на сайте системы образования города, где появится кнопка „Подать заявление“ для перехода на портал „Госуслуг“», — сообщается на официальном сайте властей Нижневартовска. Подать заявление на лагерь может один из родителей (законных представителей) ребенка. Льготные путевки предоставляются один раз в год детям от 6 до 17 лет, живущим в Нижневартовске. Ранее URA.RU писало, что власти Сургута и Нижневартовска организовали выезд школьников за пределы Югры на осенних каникулах. Дети бесплатно смогут посетить оздоровительные лагеря Башкирии и Тюменской области.