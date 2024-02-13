Мэрия Нижневартовска объявила о дате начала приема заявлений на детский отдых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, летний лагерь, летний отдых, зарница, военная подготовка, военные игры
Родители из Нижневартовска могут подать заявление на льготную путевку в детский лагерь в марте Фото:

Власти Нижневартовска объявили, что начнут принимать заявления на льготные путевки в летние детские лагеря 11 марта 2024 года. Подать заявку можно будет через сайт «Госуслуги».

«Заявления на отдых и оздоровление детей в летний период будут приниматься с 09:00 (по местному времени) 11 марта 2024 года. Подробная информация размещена на сайте системы образования города, где появится кнопка „Подать заявление“ для перехода на портал „Госуслуг“», — сообщается на официальном сайте властей Нижневартовска.

Подать заявление на лагерь может один из родителей (законных представителей) ребенка. Льготные путевки предоставляются один раз в год детям от 6 до 17 лет, живущим в Нижневартовске.

Ранее URA.RU писало, что власти Сургута и Нижневартовска организовали выезд школьников за пределы Югры на осенних каникулах. Дети бесплатно смогут посетить оздоровительные лагеря Башкирии и Тюменской области.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Нижневартовска объявили, что начнут принимать заявления на льготные путевки в летние детские лагеря 11 марта 2024 года. Подать заявку можно будет через сайт «Госуслуги». «Заявления на отдых и оздоровление детей в летний период будут приниматься с 09:00 (по местному времени) 11 марта 2024 года. Подробная информация размещена на сайте системы образования города, где появится кнопка „Подать заявление“ для перехода на портал „Госуслуг“», — сообщается на официальном сайте властей Нижневартовска. Подать заявление на лагерь может один из родителей (законных представителей) ребенка. Льготные путевки предоставляются один раз в год детям от 6 до 17 лет, живущим в Нижневартовске. Ранее URA.RU писало, что власти Сургута и Нижневартовска организовали выезд школьников за пределы Югры на осенних каникулах. Дети бесплатно смогут посетить оздоровительные лагеря Башкирии и Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...