В Калининграде задержали мужчину за присоединение к ВСУ

13 февраля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ задержали несостоявшегося террориста, на него возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде жителя Пензы, который прилетел в город, чтобы вступить в организации легион «Свобода России»* и «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* (признаны террористическими, запрещены на территории РФ). Об этом сообщает telegram-канал «Костры рябин». «Житель Пензы прилетел в Калининградскую область с целью незаконно пересечь границу и попасть в Литву, после чего планировал вступить в запрещенный легион „Свобода России“», — передает канал. Кроме того, в случае отказа в принятии в легион, он собирался вступить в РДК. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организаций, занимающихся терроризмом. *Признаны террористическим, запрещены на территории РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде жителя Пензы, который прилетел в город, чтобы вступить в организации легион «Свобода России»* и «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* (признаны террористическими, запрещены на территории РФ). Об этом сообщает telegram-канал «Костры рябин». «Житель Пензы прилетел в Калининградскую область с целью незаконно пересечь границу и попасть в Литву, после чего планировал вступить в запрещенный легион „Свобода России“», — передает канал. Кроме того, в случае отказа в принятии в легион, он собирался вступить в РДК. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организаций, занимающихся терроризмом. *Признаны террористическим, запрещены на территории РФ