В Калининграде задержали мужчину за присоединение к ВСУ

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День Победы. Челябинск, фсб, празднование 9 мая
Сотрудники ФСБ задержали несостоявшегося террориста, на него возбуждено уголовное дело Фото:

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде жителя Пензы, который прилетел в город, чтобы вступить в организации легион «Свобода России»* и «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* (признаны террористическими, запрещены на территории РФ). Об этом сообщает telegram-канал «Костры рябин».

«Житель Пензы прилетел в Калининградскую область с целью незаконно пересечь границу и попасть в Литву, после чего планировал вступить в запрещенный легион „Свобода России“», — передает канал. Кроме того, в случае отказа в принятии в легион, он собирался вступить в РДК.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организаций, занимающихся терроризмом.

*Признаны террористическим, запрещены на территории РФ

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Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде жителя Пензы, который прилетел в город, чтобы вступить в организации легион «Свобода России»* и «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* (признаны террористическими, запрещены на территории РФ). Об этом сообщает telegram-канал «Костры рябин». «Житель Пензы прилетел в Калининградскую область с целью незаконно пересечь границу и попасть в Литву, после чего планировал вступить в запрещенный легион „Свобода России“», — передает канал. Кроме того, в случае отказа в принятии в легион, он собирался вступить в РДК. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организаций, занимающихся терроризмом. *Признаны террористическим, запрещены на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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