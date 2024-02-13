В Калининграде задержали мужчину за присоединение к ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде жителя Пензы, который прилетел в город, чтобы вступить в организации легион «Свобода России»* и «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* (признаны террористическими, запрещены на территории РФ). Об этом сообщает telegram-канал «Костры рябин».
«Житель Пензы прилетел в Калининградскую область с целью незаконно пересечь границу и попасть в Литву, после чего планировал вступить в запрещенный легион „Свобода России“», — передает канал. Кроме того, в случае отказа в принятии в легион, он собирался вступить в РДК.
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организаций, занимающихся терроризмом.
*Признаны террористическим, запрещены на территории РФ
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