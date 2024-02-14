14 февраля 2024

В ХМАО водитель автобуса сбил коллегу на остановке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, дтп, знак аварийной остановки
В Сургуте водитель пассажирского автобуса сбил другого водителя, когда тот вышел из салона на остановке Фото:

В Сургуте водитель рейсового городского автобуса сбил водителя другого автобуса, который в это время покинул салон на остановке. Он получил телесные повреждения, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по ХМАО.

«С одного автобуса вышел водитель, а второй совершил на него наезд. Он получил телесные повреждения, но из пассажиров никто не пострадал», — прокомментировали агентству в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что на 189-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автобус сбил 22-летнего тоболяка. В результате ДТП молодой человек скончался.

В Сургуте водитель рейсового городского автобуса сбил водителя другого автобуса, который в это время покинул салон на остановке
В Сургуте водитель рейсового городского автобуса сбил водителя другого автобуса, который в это время покинул салон на остановке
Фото:

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В Сургуте водитель рейсового городского автобуса сбил водителя другого автобуса, который в это время покинул салон на остановке. Он получил телесные повреждения, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по ХМАО. «С одного автобуса вышел водитель, а второй совершил на него наезд. Он получил телесные повреждения, но из пассажиров никто не пострадал», — прокомментировали агентству в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что на 189-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автобус сбил 22-летнего тоболяка. В результате ДТП молодой человек скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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