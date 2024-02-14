В Сургуте водитель пассажирского автобуса сбил другого водителя, когда тот вышел из салона на остановке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте водитель рейсового городского автобуса сбил водителя другого автобуса, который в это время покинул салон на остановке. Он получил телесные повреждения, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по ХМАО.



«С одного автобуса вышел водитель, а второй совершил на него наезд. Он получил телесные повреждения, но из пассажиров никто не пострадал», — прокомментировали агентству в пресс-службе.



Ранее URA.RU сообщало, что на 189-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автобус сбил 22-летнего тоболяка. В результате ДТП молодой человек скончался.