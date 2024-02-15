В ХМАО подростки идут к врачам из-за недовольства размерами полового члена

15 февраля 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Многие подростки идут к врачам из-за проблем с тестостероном Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО подростки обращаются за медицинской помощью к врачам из-за неудовлетворенности размерами полового органа. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в соцсети «Вконтакте» рассказал заведующий уроандрологическим отделением Нижневартовской детской больницы Николай Обухов. «Очень большой процент подростков от 13 до 15 лет обращаются к нам с проблемами снижения уровня тестостерона, они обращаются, как правило, с его вторичными проявлениями. Родителей не устраивает размер полового члена. Приходят на осмотр. Половой член недоразвит, яички малы, избыточная масса тела. Все это в комплексе приводит пациентов к нам в отделение с целью обследования. В результате обследования мы выявляем дефицит уровня тестостерона и назначаем ту или иную терапию», — рассказал Обухов.



Врач также объяснил причины задержки полового развития у мальчиков, одна из которых — крипторхизм (не опустившиеся яички, — прим. URA.RU). На возникновение патологии также влияют перенесенные воспалительные и инфекционные заболевания, стресс и травмы. Врач рекомендует родителям обратить внимание на то, как развивается ребенок, а также его внешние половые органы.

В ХМАО подростки обращаются за медицинской помощью к врачам из-за неудовлетворенности размерами полового органа. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в соцсети «Вконтакте» рассказал заведующий уроандрологическим отделением Нижневартовской детской больницы Николай Обухов. «Очень большой процент подростков от 13 до 15 лет обращаются к нам с проблемами снижения уровня тестостерона, они обращаются, как правило, с его вторичными проявлениями. Родителей не устраивает размер полового члена. Приходят на осмотр. Половой член недоразвит, яички малы, избыточная масса тела. Все это в комплексе приводит пациентов к нам в отделение с целью обследования. В результате обследования мы выявляем дефицит уровня тестостерона и назначаем ту или иную терапию», — рассказал Обухов. Врач также объяснил причины задержки полового развития у мальчиков, одна из которых — крипторхизм (не опустившиеся яички, — прим. URA.RU). На возникновение патологии также влияют перенесенные воспалительные и инфекционные заболевания, стресс и травмы. Врач рекомендует родителям обратить внимание на то, как развивается ребенок, а также его внешние половые органы.