В ХМАО подростки идут к врачам из-за недовольства размерами полового члена

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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , кабинет врача, медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями, город краснотурьинск
Многие подростки идут к врачам из-за проблем с тестостероном Фото:

В ХМАО подростки обращаются за медицинской помощью к врачам из-за неудовлетворенности размерами полового органа. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в соцсети «Вконтакте» рассказал заведующий уроандрологическим отделением Нижневартовской детской больницы Николай Обухов.

«Очень большой процент подростков от 13 до 15 лет обращаются к нам с проблемами снижения уровня тестостерона, они обращаются, как правило, с его вторичными проявлениями. Родителей не устраивает размер полового члена. Приходят на осмотр. Половой член недоразвит, яички малы, избыточная масса тела. Все это в комплексе приводит пациентов к нам в отделение с целью обследования. В результате обследования мы выявляем дефицит уровня тестостерона и назначаем ту или иную терапию», — рассказал Обухов.

Врач также объяснил причины задержки полового развития у мальчиков, одна из которых — крипторхизм (не опустившиеся яички, — прим. URA.RU). На возникновение патологии также влияют перенесенные воспалительные и инфекционные заболевания, стресс и травмы. Врач рекомендует родителям обратить внимание на то, как развивается ребенок, а также его внешние половые органы.

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В ХМАО подростки обращаются за медицинской помощью к врачам из-за неудовлетворенности размерами полового органа. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в соцсети «Вконтакте» рассказал заведующий уроандрологическим отделением Нижневартовской детской больницы Николай Обухов. «Очень большой процент подростков от 13 до 15 лет обращаются к нам с проблемами снижения уровня тестостерона, они обращаются, как правило, с его вторичными проявлениями. Родителей не устраивает размер полового члена. Приходят на осмотр. Половой член недоразвит, яички малы, избыточная масса тела. Все это в комплексе приводит пациентов к нам в отделение с целью обследования. В результате обследования мы выявляем дефицит уровня тестостерона и назначаем ту или иную терапию», — рассказал Обухов. Врач также объяснил причины задержки полового развития у мальчиков, одна из которых — крипторхизм (не опустившиеся яички, — прим. URA.RU). На возникновение патологии также влияют перенесенные воспалительные и инфекционные заболевания, стресс и травмы. Врач рекомендует родителям обратить внимание на то, как развивается ребенок, а также его внешние половые органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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