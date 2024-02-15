Пермский завод поможет тушить лесные пожары в другом регионе

Краснокамский ремонтно-механический завод (Пермский край) изготовит металлические конструкции для моста через реку Вихоревка в Иркутской области. По нему летом проезжает спецтехника, с помощью которой спасатели тушат лесные пожары.
«Мост на подъезде к селу Кузнецовка Иркутской области необходим жителям района. Он также является проездом для спецтехники, которая летом часто тушит лесные пожары. Еще мост используют для движения сельхозмашин и скота, который фермеры гонят на выпас на другую сторону реки. В процессе изготовления элементов моста на КРМЗ задействованы лазерная резка металла, роботизированная и автоматическая сварка, а также сварочный трактор. Это аппарат для автоматизированной сварки под флюсом», — рассказали URA.RU в пресс-службе завода.
Мост через реку Вихоревка включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Ввести его в эксплуатацию планируют уже в 2024 году. Заказ на изготовление металлоконструкций для капремонта моста займет у пермского предприятия три месяца.
Краснокамский РМЗ производит нестандартные металлоконструкции с 1973 года. За последние три года на заводе изготовили конструкции вантового моста в Красноярском крае, павильоны для надземных переходов над путепроводами в Перми и обтекатели для моста через реку Чусовую в Пермском крае.
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