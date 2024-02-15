15 февраля 2024

Пермский завод поможет тушить лесные пожары в другом регионе

Краснокамский РМЗ изготовит металлоконструкции для моста в Иркутской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, мост, река сосьва
Летом мост используют для проезда пожарной техники (архивное фото) Фото:

Краснокамский ремонтно-механический завод (Пермский край) изготовит металлические конструкции для моста через реку Вихоревка в Иркутской области. По нему летом проезжает спецтехника, с помощью которой спасатели тушат лесные пожары.

«Мост на подъезде к селу Кузнецовка Иркутской области необходим жителям района. Он также является проездом для спецтехники, которая летом часто тушит лесные пожары. Еще мост используют для движения сельхозмашин и скота, который фермеры гонят на выпас на другую сторону реки. В процессе изготовления элементов моста на КРМЗ задействованы лазерная резка металла, роботизированная и автоматическая сварка, а также сварочный трактор. Это аппарат для автоматизированной сварки под флюсом», — рассказали URA.RU в пресс-службе завода.

Мост через реку Вихоревка включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Ввести его в эксплуатацию планируют уже в 2024 году. Заказ на изготовление металлоконструкций для капремонта моста займет у пермского предприятия три месяца.

Краснокамский РМЗ производит нестандартные металлоконструкции с 1973 года. За последние три года на заводе изготовили конструкции вантового моста в Красноярском крае, павильоны для надземных переходов над путепроводами в Перми и обтекатели для моста через реку Чусовую в Пермском крае.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Краснокамский ремонтно-механический завод (Пермский край) изготовит металлические конструкции для моста через реку Вихоревка в Иркутской области. По нему летом проезжает спецтехника, с помощью которой спасатели тушат лесные пожары. «Мост на подъезде к селу Кузнецовка Иркутской области необходим жителям района. Он также является проездом для спецтехники, которая летом часто тушит лесные пожары. Еще мост используют для движения сельхозмашин и скота, который фермеры гонят на выпас на другую сторону реки. В процессе изготовления элементов моста на КРМЗ задействованы лазерная резка металла, роботизированная и автоматическая сварка, а также сварочный трактор. Это аппарат для автоматизированной сварки под флюсом», — рассказали URA.RU в пресс-службе завода. Мост через реку Вихоревка включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Ввести его в эксплуатацию планируют уже в 2024 году. Заказ на изготовление металлоконструкций для капремонта моста займет у пермского предприятия три месяца. Краснокамский РМЗ производит нестандартные металлоконструкции с 1973 года. За последние три года на заводе изготовили конструкции вантового моста в Красноярском крае, павильоны для надземных переходов над путепроводами в Перми и обтекатели для моста через реку Чусовую в Пермском крае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...