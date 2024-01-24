Пермский завод резко увеличил выручку за счет экспорта и поставок по РФ

Краснокамский РМЗ в 2023 году повысил объемы экспорта продукции на 30%

Объемы выручки увеличились за счет поставок складского оборудования Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) в 2023 году в три раза повысил выручку от поставок складской техники под брендом STL. Данная продукция поставлялась российским заказчикам, а также в страны СНГ. Рост доли экспорта в отгрузках логистического оборудования составил 30%.

«Заказчиками стали крупные продуктовые ритейлеры, компания „Т Плюс“, логистические службы „Деловые линии“, СДЭК и ПЭК. Техникой STL в 2023 году были оборудованы склады торговых центров и автоцентров в Набережных Челнах, Волгограде и Ижевске, склад „Гознака“ в Краснокамске и „Томскнефтехима“, склад „Объединенных Пивоварен Хейнекен“ в Новосибирске. Оборудование STL также обслуживает склад дезинфекционных материалов в новосибирской инфекционной больнице. Комплексы техники поставлялись в Казахстан и Узбекистан», — сообщили URA.RU в пресс-службе КРМЗ.

Около 70% поставок завода составило серийное оборудование, около 30% — нестандартное. Перегрузочное оборудование под брендом STL производят на краснокамском предприятии c 2007 года. С 2020 года завод также выпускает системы хранения STL. Это стеллажи для металлопроката, хранения и размотки кабельных барабанов и кабельных бухт. В начале 2024 года на КРМЗ планируют запустить производство сталкивателей груза и уравнительных платформ для складов, где погрузка проходит без погрузчиков с помощью самоходных электротележек.

Ранее URA.RU рассказывало, что Краснокамский ремонтно-механический завод открыл в Пермском крае новое производство для стимула внутреннего туризма. Предприятие стало проектировать и выпускать бассейны из нержавеющей стали для загородных отелей, терм, СПА-комплексов и частных домов.