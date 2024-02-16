Музыкант Фадеев написал новую песню для отцов
Музыкант Максим Фадеев, родившийся и выросший в Кургане, выпустил новую песню. Новая композиция посвящена отцам и приурочена к 23 Февраля. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале.
«У нас очень мало песен, посвященных отцам. Мы решили выпустить ее за неделю до 23 февраля», — сообщил Фадеев в своем канале. Песня появилась во всех соцсетях артиста.
Новая песня посвящена любви к отцам. Фадеев надеется, что дети, которым она понравится, выучат песню до 23 февраля и споют ее своим папам.
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