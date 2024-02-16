Музыкант Фадеев выпустил новую песню к 23 Февраля. Видео

16 февраля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Музыкант Фадеев написал новую песню для отцов Фото: Размик Закарян © URA.RU Музыкант Максим Фадеев, родившийся и выросший в Кургане, выпустил новую песню. Новая композиция посвящена отцам и приурочена к 23 Февраля. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале. «У нас очень мало песен, посвященных отцам. Мы решили выпустить ее за неделю до 23 февраля», — сообщил Фадеев в своем канале. Песня появилась во всех соцсетях артиста. Новая песня посвящена любви к отцам. Фадеев надеется, что дети, которым она понравится, выучат песню до 23 февраля и споют ее своим папам.

Музыкант Максим Фадеев, родившийся и выросший в Кургане, выпустил новую песню. Новая композиция посвящена отцам и приурочена к 23 Февраля. Об этом исполнитель рассказал в своем telegram-канале. «У нас очень мало песен, посвященных отцам. Мы решили выпустить ее за неделю до 23 февраля», — сообщил Фадеев в своем канале. Песня появилась во всех соцсетях артиста. Новая песня посвящена любви к отцам. Фадеев надеется, что дети, которым она понравится, выучат песню до 23 февраля и споют ее своим папам.