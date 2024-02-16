Мигранты, задержанные за убийство челябинского подростка, пытались выйти из СИЗО

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Имомов Нажмиддин во время избрания ему меры пресечения в суде. Челябинск, имомов нажмиддин
Обвиняемых оставили в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Убийство челябинского подростка мигрантами

Пятеро из семи мигрантов, задержанных по обвинению в убийстве челябинского школьника, 16 февраля пытались обжаловать свою меру пресечения. Четверо из них оспаривали решение о заключении под стражу, еще один — решение о домашнем аресте. Их попытка оказалась безуспешной, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке представление прокурора и жалобы адвокатов обвиняемых Тоира Джалилова, Зоира Джалилова, Нажмиддина Имомова, Ислома Ахмадова и Хуршеда Одинаева. Постановление Центрального райсуда от 6 декабря 2023 года, которым Джалиловым, Имомову и Ахмадову продлен срок содержания под стражей до 10 марта 2024 года, а Одинаеву мера пресечения была изменена на домашний арест, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокаты при обжаловании постановления об отправке их клиентов под стражу просили его отменить. В качестве новой меры пресечения они просили избрать домашний арест.

Согласно базе данных суда, некоторым из обвиняемых переквалифицировали статью на менее тяжкую, а именно — на хулиганство. По данным агентства, ими стали Тоир Джалилов, Ахмадов и Одинаев. При этом Шахрому Мирову, Зоиру Джалилову, Абдулвахобу Сабурову и Нажмиддину Имомову статью об убийстве снимать не стали.

Убийство школьника произошло в апреле прошлого года. Две компании поссорились в интернете и решили выяснить отношения в реальной жизни. В ходе драки подростку нанесли несколько ударов ножом, от которых он скончался на месте. Из всех задержанных только Миров частично признал вину.

Изначально в списке обвиняемых было 11 человек. Трое из них до сих пор находятся в розыске. Еще одному из задержанных, Махмасаиду Азизову, переквалифицировали статью об убийстве на менее тяжкую — грабеж. Дело было прекращено по примирению сторон.

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Пятеро из семи мигрантов, задержанных по обвинению в убийстве челябинского школьника, 16 февраля пытались обжаловать свою меру пресечения. Четверо из них оспаривали решение о заключении под стражу, еще один — решение о домашнем аресте. Их попытка оказалась безуспешной, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке представление прокурора и жалобы адвокатов обвиняемых Тоира Джалилова, Зоира Джалилова, Нажмиддина Имомова, Ислома Ахмадова и Хуршеда Одинаева. Постановление Центрального райсуда от 6 декабря 2023 года, которым Джалиловым, Имомову и Ахмадову продлен срок содержания под стражей до 10 марта 2024 года, а Одинаеву мера пресечения была изменена на домашний арест, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокаты при обжаловании постановления об отправке их клиентов под стражу просили его отменить. В качестве новой меры пресечения они просили избрать домашний арест. Согласно базе данных суда, некоторым из обвиняемых переквалифицировали статью на менее тяжкую, а именно — на хулиганство. По данным агентства, ими стали Тоир Джалилов, Ахмадов и Одинаев. При этом Шахрому Мирову, Зоиру Джалилову, Абдулвахобу Сабурову и Нажмиддину Имомову статью об убийстве снимать не стали. Убийство школьника произошло в апреле прошлого года. Две компании поссорились в интернете и решили выяснить отношения в реальной жизни. В ходе драки подростку нанесли несколько ударов ножом, от которых он скончался на месте. Из всех задержанных только Миров частично признал вину. Изначально в списке обвиняемых было 11 человек. Трое из них до сих пор находятся в розыске. Еще одному из задержанных, Махмасаиду Азизову, переквалифицировали статью об убийстве на менее тяжкую — грабеж. Дело было прекращено по примирению сторон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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