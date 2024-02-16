Легендарная рок-группа Александра Барыкина даст концерт в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
В Сургуте выступит рок-группа Александра Барыкина «Карнавал» Фото:

Легендарная рок-группа Александра Барыкина «Карнавал», которая обрела популярность на эстраде в 1980-х годах, приедет с концертом в Сургут. Выступление состоится в марте. Информация об этом размещена на сайте группы.

«Вас ждет атмосфера музыки советских времен. Живое исполнение популярных шлягеров талантливыми и профессиональными музыкантами группы „Карнавал“», — говорится в афише. На момент публикации почти все билеты на концерт оказались раскуплены.

Основатель рок-группы Александр Барыкин, которого также называют «отцом русского регги», родом из поселка Березово (ХМАО). Он скончался в 2011 году во время гастролей в Оренбурге. С тех пор группа выступает в составе: Сергей Атанов, Александр Филоненко, Петр Бородин и Леонид Ульянов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте состоялся концерт звездной группы из 1990-х «Белый орел». Своим выступление музыканты вызвали у сургутян бурные овации.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Легендарная рок-группа Александра Барыкина «Карнавал», которая обрела популярность на эстраде в 1980-х годах, приедет с концертом в Сургут. Выступление состоится в марте. Информация об этом размещена на сайте группы. «Вас ждет атмосфера музыки советских времен. Живое исполнение популярных шлягеров талантливыми и профессиональными музыкантами группы „Карнавал“», — говорится в афише. На момент публикации почти все билеты на концерт оказались раскуплены. Основатель рок-группы Александр Барыкин, которого также называют «отцом русского регги», родом из поселка Березово (ХМАО). Он скончался в 2011 году во время гастролей в Оренбурге. С тех пор группа выступает в составе: Сергей Атанов, Александр Филоненко, Петр Бородин и Леонид Ульянов. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте состоялся концерт звездной группы из 1990-х «Белый орел». Своим выступление музыканты вызвали у сургутян бурные овации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...