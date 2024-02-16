Легендарная рок-группа Александра Барыкина даст концерт в ХМАО

Легендарная рок-группа Александра Барыкина «Карнавал», которая обрела популярность на эстраде в 1980-х годах, приедет с концертом в Сургут. Выступление состоится в марте. Информация об этом размещена на сайте группы.
«Вас ждет атмосфера музыки советских времен. Живое исполнение популярных шлягеров талантливыми и профессиональными музыкантами группы „Карнавал“», — говорится в афише. На момент публикации почти все билеты на концерт оказались раскуплены.
Основатель рок-группы Александр Барыкин, которого также называют «отцом русского регги», родом из поселка Березово (ХМАО). Он скончался в 2011 году во время гастролей в Оренбурге. С тех пор группа выступает в составе: Сергей Атанов, Александр Филоненко, Петр Бородин и Леонид Ульянов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте состоялся концерт звездной группы из 1990-х «Белый орел». Своим выступление музыканты вызвали у сургутян бурные овации.
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