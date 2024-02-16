Легендарная рок-группа Александра Барыкина даст концерт в ХМАО

16 февраля 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

В Сургуте выступит рок-группа Александра Барыкина «Карнавал» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Легендарная рок-группа Александра Барыкина «Карнавал», которая обрела популярность на эстраде в 1980-х годах, приедет с концертом в Сургут. Выступление состоится в марте. Информация об этом размещена на сайте группы.



«Вас ждет атмосфера музыки советских времен. Живое исполнение популярных шлягеров талантливыми и профессиональными музыкантами группы „Карнавал“», — говорится в афише. На момент публикации почти все билеты на концерт оказались раскуплены. Основатель рок-группы Александр Барыкин, которого также называют «отцом русского регги», родом из поселка Березово (ХМАО). Он скончался в 2011 году во время гастролей в Оренбурге. С тех пор группа выступает в составе: Сергей Атанов, Александр Филоненко, Петр Бородин и Леонид Ульянов.



Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте состоялся концерт звездной группы из 1990-х «Белый орел». Своим выступление музыканты вызвали у сургутян бурные овации.

Легендарная рок-группа Александра Барыкина «Карнавал», которая обрела популярность на эстраде в 1980-х годах, приедет с концертом в Сургут. Выступление состоится в марте. Информация об этом размещена на сайте группы. «Вас ждет атмосфера музыки советских времен. Живое исполнение популярных шлягеров талантливыми и профессиональными музыкантами группы „Карнавал“», — говорится в афише. На момент публикации почти все билеты на концерт оказались раскуплены. Основатель рок-группы Александр Барыкин, которого также называют «отцом русского регги», родом из поселка Березово (ХМАО). Он скончался в 2011 году во время гастролей в Оренбурге. С тех пор группа выступает в составе: Сергей Атанов, Александр Филоненко, Петр Бородин и Леонид Ульянов. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте состоялся концерт звездной группы из 1990-х «Белый орел». Своим выступление музыканты вызвали у сургутян бурные овации.