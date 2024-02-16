В Перми подрядчик начал реконструкцию стадиона «Юность»

В Перми строители завершили работы по установке свай и начали бетонировать участки на стадионе «Юность». Информацию об этом подтвердили представители подрядной организации.
«Группа компаний „Кинетика“ завершила устройство свайного поля на стадионе „Юность“ в Перми. Подрядчик уже приступил к работам по бетонированию монолитных участков на объекте», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой представителей застройщика.
В сентябре 2023 года подрядчик приступил к демонтажу трибун на стадионе «Юность». В рамках проекта предусмотрено строительство четырехэтажного спорткомплекса со вспомогательными и административными помещениями площадью более девяти тысяч квадратных метров. Новые трибуны смогут вместить 1600 человек.
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