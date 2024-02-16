16 февраля 2024

В Перми подрядчик начал реконструкцию стадиона «Юность»

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Визит Игоря Шувалова на Центральный стадион. Екатеринбург, строительные леса, строительство стадиона, рабочие
В Перми восстанавливают городской стадион (архивное фото) Фото:

В Перми строители завершили работы по установке свай и начали бетонировать участки на стадионе «Юность». Информацию об этом подтвердили представители подрядной организации.

«Группа компаний „Кинетика“ завершила устройство свайного поля на стадионе „Юность“ в Перми. Подрядчик уже приступил к работам по бетонированию монолитных участков на объекте», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой представителей застройщика.

В сентябре 2023 года подрядчик приступил к демонтажу трибун на стадионе «Юность». В рамках проекта предусмотрено строительство четырехэтажного спорткомплекса со вспомогательными и административными помещениями площадью более девяти тысяч квадратных метров. Новые трибуны смогут вместить 1600 человек.

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В Перми строители завершили работы по установке свай и начали бетонировать участки на стадионе «Юность». Информацию об этом подтвердили представители подрядной организации. «Группа компаний „Кинетика“ завершила устройство свайного поля на стадионе „Юность“ в Перми. Подрядчик уже приступил к работам по бетонированию монолитных участков на объекте», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой представителей застройщика. В сентябре 2023 года подрядчик приступил к демонтажу трибун на стадионе «Юность». В рамках проекта предусмотрено строительство четырехэтажного спорткомплекса со вспомогательными и административными помещениями площадью более девяти тысяч квадратных метров. Новые трибуны смогут вместить 1600 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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